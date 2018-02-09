CAS отклонил апелляции 47 русских атлетов, отстраненных от Олимпиады

В Лозанне прошло заседание Спортивного арбитражного суда, которое отклонило 45 апелляциq российских спортсменов и двух тренеров, которые оспаривали недопуск к Олимпиаде в Пхёнчхане.

В вердикте суда говорится, что отсутствие приглашений со стороны олимпийского комитета нельзя приравнивать к наказанию. Приглашение – это привилегия, и данная методика полностью отвечает интересам МОК в деле борьбы с допингом, сообщает «СЭ».

«Мы приветствуем это решение, которое поддерживает борьбу с допингом и дает ясность всем спортсменам», – говорится в сообщении на странице МОК в твиттере.

В выездное отделение суда входила группа арбитров из трех человек: председатель Кэрол Робертс из Канады, Бернхард Велтен из Швейцарии и Зали Стеггалл из Австралии.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Церемония открытия Игр состоится в пятницу, 9 февраля, и начнется в 14.00 по московскому времени.

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