Адвокат Григория Родченкова: «Томасу Баху нужно уйти в отставку ради олимпийских идеалов»

Адвокат информатора ВАДА Григория Родченкова Джим Уолден одобрил решение CAS не удовлетворять апелляцию 47 россиян, которые не получили приглашения от МОК на Олимпиаду-2018.

«Спасибо за подобие честности от CAS. Уверен, что решение суда – это реакция на протесты чистых спортсменов против олимпийской коррупции и сокрытия нарушений, – цитирует Уолдена Inside the Games. – Надеюсь, Бах эти сигналы слышит. Ради олимпийских идеалов ему следует уйти в отставку».

В вердикте суда говорится, что отсутствие приглашений со стороны олимпийского комитета нельзя приравнивать к наказанию. Приглашение – это привилегия, и данная методика полностью отвечает интересам МОК в деле борьбы с допингом.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Церемония открытия Игр состоится в пятницу, 9 февраля, и начнется в 14.00 по московскому времени.

Фейсбук очень спортивен и приятен