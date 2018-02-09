ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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Адвокат Григория Родченкова: «Томасу Баху нужно уйти в отставку ради олимпийских идеалов»

Адвокат Родченкова: «Баху нужно уйти в отставку ради олимпийских идеалов»
Eurosport

9 ч. назад

На Западе все равно остались недовольные решением CAS.

Адвокат информатора ВАДА Григория Родченкова Джим Уолден одобрил решение CAS не удовлетворять апелляцию 47 россиян, которые не получили приглашения от МОК на Олимпиаду-2018.

«Спасибо за подобие честности от CAS. Уверен, что решение суда – это реакция на протесты чистых спортсменов против олимпийской коррупции и сокрытия нарушений, – цитирует Уолдена Inside the Games. – Надеюсь, Бах эти сигналы слышит. Ради олимпийских идеалов ему следует уйти в отставку».

  • В вердикте суда говорится, что отсутствие приглашений со стороны олимпийского комитета нельзя приравнивать к наказанию. Приглашение – это привилегия, и данная методика полностью отвечает интересам МОК в деле борьбы с допингом.
  • Олимпиада-2018 пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Церемония открытия Игр состоится в пятницу, 9 февраля, и начнется в 14.00 по московскому времени.

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