ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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Мартен Фуркад: «Решение МОК – это послание спортсменам всего мира, не только русским»

Фуркад: «Решение МОК – это послание спортсменам всего мира, не только русским»
Eurosport

7 ч. назад

Француз считает, что допинг – не только проблема России.

Французский биатлонист Мартен Фуркад выразил мнение по поводу ситуации с допинговым скандалом и отстранением от Олимпиады-2018 российских спортсменов.

«Я разговаривал с двумя русскими биатлонистами – для них это непростая ситуация», – цитирует Фуркада liberation.fr.

«Но санкции МОК в отношении России понятны, учитывая нарушения, которые были на Олимпиаде в Сочи. МОК поступил сильно, наказав россиян. Это послание спортсменам всего мира, не только русским», – добавил француз.

  • CAS не удовлетворил апелляцию 47 россиян, которые не получили приглашения от МОК на Олимпиаду-2018.
  • Член МОК американка Анита Дефранц выразила большую радость после отстранения россиян.

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