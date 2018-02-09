Мартен Фуркад: «Решение МОК – это послание спортсменам всего мира, не только русским»

Французский биатлонист Мартен Фуркад выразил мнение по поводу ситуации с допинговым скандалом и отстранением от Олимпиады-2018 российских спортсменов.

«Я разговаривал с двумя русскими биатлонистами – для них это непростая ситуация», – цитирует Фуркада liberation.fr.

«Но санкции МОК в отношении России понятны, учитывая нарушения, которые были на Олимпиаде в Сочи. МОК поступил сильно, наказав россиян. Это послание спортсменам всего мира, не только русским», – добавил француз.

CAS не удовлетворил апелляцию 47 россиян, которые не получили приглашения от МОК на Олимпиаду-2018.

Член МОК американка Анита Дефранц выразила большую радость после отстранения россиян.

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