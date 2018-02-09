За всю историю ОИ только один атлет брал золото и зимой, и летом. Этому достижению уже 86 лет

Бригадир Болт шастал по цеху с видом босса и вселял в подчиненных консервного завода страх. Прилететь по шее могло любому, поэтому народ покорно выслушивал оскорбления. Здоровяка боялись все, кроме Эдди – об этом работяги узнали, когда неприглядный 15-летний парень ответил на унижения.

Пацан уже сталкивался с похожей ситуацией: пару лет назад на другой фабрике бригадир точно так же до всех докапывался, пока один из трудящихся не втащил неугомонному. Эйб Тобин стал авторитетом для Эдди и научил азам бокса, чтобы парень умел дать отпор. Болт не знал этой истории – тинейджер вырубил его с первого удара и заслужил респект коллег.

Юного бойца провозгласили чемпионом завода и непреднамеренно запустили спортивную карьеру. Парень дрался с представителями других предприятий и делал имя в родном Денвере. Первые поединки давались легко, но Эдди быстро опустили на землю: в благотворительном бою Игана отметелил будущий чемпион мира в тяжелом весе Джек Демпси.

«Эдди, ты хороший боксер, но в то же время и умный малый. На твоем месте, я бы не переходил в профессионалы. Лучше займись учебой», – посоветовал Демпси новому другу. Иган уже это слышал: Тобин, который заложил в него боксерскую базу, твердил то же самое. Молодой атлет послушал товарищей, год изучал право в Денверском университете, а потом ушел на фронт – в апреле 1917-го Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну.

Иган меньше года прослужил во Франции, не совершил геройских подвигов, но запомнился сослуживцам. Однажды на Эдди наехал сержант – словесный конфликт перерос не в драку, а договоренность о боксерском поединке. Все, кто были в расположении, наблюдали, как рядовой лупил сержанта – это залет.

Эдди шел на ковер к офицерам и даже думать не хотел о том, какое наказание ему светит. Но вместо нагоняя Игана обрадовали: его отправляют боксировать на соревнования среди военных из стран союзниц. Турнир проходил в Париже, имел статус мини-Олимпиады и собрал кучу селебрити. Американец не взял медалей, но влюбил публику: европейцы никогда не видели такого агрессивного стиля. Больше всего Иганом восхищался король Черногории. Никола I Петрович настолько зауважал боксера, что даже взял его на подписание Версальского договора – важнейшее событие 20 века.

Подписание Версальского договораGetty Images

Попрощавшись с военными делами, Эдди продолжил совмещать учебу (теперь уже в Йельском университете) и бокс, но спорт перевешивал. Иган был в отменной физической форме, хвастался поясом чемпионом США в тяжелом весе среди любителей и не оставлял вопросов: на Олимпиаду-1920 в Антверпен от американцев должен ехать именно он.

В первом бою Иган без проблем уложил южноафриканца Томаса Холдстока, но в полуфинале возникли трудности с британцем Гарольдом Франксом. Англичанин удивил ловкостью. Эдди носился за Гарольдом, как бык за красным полотном, и не попадал по оппоненту. Тренер посоветовал сменить стойку, и трюк сработал: Франкс проиграл по очкам.

К финалу американец готовился особенно. Вместо тренировок Эдди выбрал релакс. Спортсмен посетил Королевский музей изящных искусств, черпнул вдохновения из работ Питера Пауля Рубенса и остаток дня провел на съемной квартире – там было спокойнее и тише, чем в тренировочном лагере.

В двух стартовых раундах Иган отдал инициативу. Норвежец Сверре Сёрсдал атаковал, изредка пропуская апперкоты американца. В заключительной части боя Эдди переключил передачу: «Я собрал всю оставшуюся внутри энергию и набросился на него». Сёрсдал выстоял, но судьи отдали победу 23-летнему атлету из США.

После триумфа Эдди отучился в Оксфорде – к ОИ-1924 Иган уже был профессиональным адвокатом. На Олимпиаде он провалился, проиграв в первом же поединке, но бои не забрасывал до 1927-го: ездил по миру и крушил лица местных чемпионов-любителей.

Из бокса Эдварда вытащила будущая жена. Иган навсегда снял перчатки после знакомства с Пегги Колгейт – фамилия, которая до сих пор таращится на тебя с тюбика зубной пасты. В 1930-м отец Пегги умер, и пара получила в наследство заработанные на Colgate-Palmolive Company 140 миллионов долларов. Эдди успокоился, открыл адвокатскую контору и наслаждался люксовой жизнью.

Размеренный образ жизни быстро наскучил. Через два года Иган был готов ввязаться в любую авантюру, лишь бы не перебирать бумажки. Когда раздался звонок от старого друга Джея О’Брайана, Эдди пулей вылетел из дома. «Он вернулся со встречи и заявил: «Угадай что! Теперь я в сборной США по бобслею», – вспоминала жена спортсмена.

Эдди Иган - второй слеваGetty Images

Плевать, что до Олимпиады в Лейк-Плэсиде оставалось три недели, а он ни разу не разгонял сани – главное, в его жизни снова движуха. Американцы заявили две команды для участия в четверках, но один из спортсменов отказался от участия: пришлось экстренно искать замену. Эдди знал, что все получится, в университетах он преуспевал во всех видах спорта.

Партнерами Игана были не менее талантливые личности. Пилот Билли Фиске выиграл первое олимпийское золото в 16 лет, разгоняющий Клиффорд Грэй сочинял песни, а 48-летний брейкман О’Брайан входил в состав Международной федерации бобслея. Из-за плохих погодных условий олимпийские заезды несколько раз переносились и в итоге прошли уже после церемонии закрытия Игр. «Эта гонка навсегда останется в памяти. Она заняла всего несколько минут, но казалось вечностью», – восхищался Иган.

Добавив в копилку золото зимней Олимпиады-1932, Эдди больше не рисковал и не садился в боб. Перспектива вылететь с трассы на бешеной скорости его не очень радовала. Достаточно было того, что он попал в историю как атлет, выигравший Олимпийский игры зимой и летом в разных видах спорта – достижение, которое никому не покорилось до сих пор.

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