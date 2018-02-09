Григорий Родченков дал первое интервью после пластической операции. Ты его не узнаешь

Четвертого февраля информатор ВАДА Григорий Родченков дал интервью программе «60 минут» на телеканале CBS. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории впервые показал лицо после отъезда в США.

По информации телеканала, Родченков перенес пластическую операцию: теперь он без усов, с крашеными волосами и новыми губами. «Я изменил внешность из соображений безопасности, – заявил Григорий. – Моя жизнь находится под угрозой, и мы приняли все необходимые шаги. Кремль хочет, чтобы я прекратил говорить». Перед интервью Родченкову нанесли грим.

«Путин хочет, чтобы я замолчал. Все люди, которые переходят дорогу президенту России, умирали таинственно. Я не чувствую себя в безопасности даже на американской земле», – добавил информатор.

Родченков уверен в причастности Владимира Путина к допинг-системе в России.

Григорий участвовал в некоторых слушаниях CAS по видеосвязи, его лицо было закрыто экраном.

Программа с интервью Родченкова выйдет в эфир 11 февраля.

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