ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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Вице-президент США увидел представителя КНДР на ужине перед Олимпиадой, поморщился и свинтил

Вице-президент США увидел представителя КНДР на ужине перед Олимпиадой, поморщился и свинтил
Eurosport

4 ч. назад

Напряженность между странами увеличилась.

В честь открытия Олимпиады в Пхёнчхане организаторы устроили ужин для первых лиц стран-участниц. Вице-президент США Майк Пенс поздоровался с некоторыми участниками мероприятия, но не остался на сам ужин, сославшись на занятость.

По информации AFP, Пенс ушел из-за присутствия за праздничным столом представителя КНДР. Майк должен был сидеть напротив него.

«Наша стратегия в вопросе Северной Кореи – это денуклеаризация, – заявил накануне отъезда в Пхёнчхан Пенс. – Это усиление политического давления на режим и его ядерную программу. Эти меры имели успех все эти годы. Десятки стран разорвали связи с Северной Кореей».

  • В прошлом году Северная Корея увеличила ракетно-ядерную программу, испытав первые три межконтинентальные баллистические ракеты – самое мощное ядерное оружие.
  • США разместили самое передовое оружие в Японии, чтобы защитить себя и союзников.

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