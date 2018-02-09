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Вице-президент США увидел представителя КНДР на ужине перед Олимпиадой, поморщился и свинтил
Напряженность между странами увеличилась.
В честь открытия Олимпиады в Пхёнчхане организаторы устроили ужин для первых лиц стран-участниц. Вице-президент США Майк Пенс поздоровался с некоторыми участниками мероприятия, но не остался на сам ужин, сославшись на занятость.
По информации AFP, Пенс ушел из-за присутствия за праздничным столом представителя КНДР. Майк должен был сидеть напротив него.
«Наша стратегия в вопросе Северной Кореи – это денуклеаризация, – заявил накануне отъезда в Пхёнчхан Пенс. – Это усиление политического давления на режим и его ядерную программу. Эти меры имели успех все эти годы. Десятки стран разорвали связи с Северной Кореей».
- В прошлом году Северная Корея увеличила ракетно-ядерную программу, испытав первые три межконтинентальные баллистические ракеты – самое мощное ядерное оружие.
- США разместили самое передовое оружие в Японии, чтобы защитить себя и союзников.
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