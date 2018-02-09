Флаг объединенной команды из Кореи несли два человека. Выглядит странненько

На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане сборные Южной и Северной Кореи объединились в одну команду.

Флаг несли сразу два корейца. С первого взгляда и не понять, два южнокорейца это, два северокорейца или один южнокореец и один северокореец. Ведь они размахивали флагом, а не паспортами.

Сборная КореиGetty Images

При более тщательном рассмотрении все равно трудно распознать спортсменов, которые несли флаг.

Сборная КореиGetty Images

И все еще:

Сборная КореиGetty Images

Ладно. Вы уже догадались, кто нес флаг. Это очевидно.

Остальные довольствовались маленькими флагами и выглядели довольно счастливыми.

Сборная КореиGetty Images

Олимпиада – непредсказуемый ивент. На этом можно подняться.

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