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Флаг объединенной команды из Кореи несли два человека. Выглядит странненько
Чтобы никому не было обидно.
На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане сборные Южной и Северной Кореи объединились в одну команду.
Флаг несли сразу два корейца. С первого взгляда и не понять, два южнокорейца это, два северокорейца или один южнокореец и один северокореец. Ведь они размахивали флагом, а не паспортами.
Сборная КореиGetty Images
При более тщательном рассмотрении все равно трудно распознать спортсменов, которые несли флаг.
Сборная КореиGetty Images
И все еще:
Сборная КореиGetty Images
Ладно. Вы уже догадались, кто нес флаг. Это очевидно.
Остальные довольствовались маленькими флагами и выглядели довольно счастливыми.
Сборная КореиGetty Images
- Олимпиада – непредсказуемый ивент. На этом можно подняться.
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