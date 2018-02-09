ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Imago

Альберт Демченко: «МОК оказал давление на CAS, угрожая распустить суд»

Демченко: «МОК оказал давление на CAS, угрожая распустить суд»
Eurosport

1 час назад

Возможно, решение судей было не вполне объективным.

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко поделился мнением о решении CAS, который отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение МОК не выдавать им приглашения на участие в ОИ-2018.

«На CAS было оказано давление. Томас Бах объявил, что в случае следующего положительного решения по россиянам он просто распустит CAS. Я думаю, таким давлением со своей стороны он повлиял на решение судей», – цитирует Демченко Первый канал.

  • Из-за дисквалификации ОКР российские спортсмены выступят на ОИ под нейтральным флагом и названием Olympic athletes of Russia – «Олимпийские атлеты России».
  • Всего к Олимпийским играм МОК допустил 168 спортсменов из России.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Последние видео
Олимпийские игры
Самая дорогая Олимпиада в истории и еще 5 жгучих фактов о Зимних Играх
Олимпийские игры
Countdown to Pyeongchang
Смотрите сейчас
Олимпийские игры
САМАЯ ДОРОГАЯ ОЛИМПИАДА В ИСТОРИИ И ЕЩЕ 5 ЖГУЧИХ ФАКТОВ О ЗИМНИХ ИГРАХ
Популярные видео
Олимпийские игры
Countdown to Pyeongchang
Возможно, вам это понравится
Последние видео
Олимпийские игры
Самая дорогая Олимпиада в истории и еще 5 жгучих фактов о Зимних Играх
Самая дорогая Олимпиада в истории и еще 5 жгучих фактов...
Олимпийские игры
Countdown to Pyeongchang
Countdown to Pyeongchang