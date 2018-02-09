Альберт Демченко: «МОК оказал давление на CAS, угрожая распустить суд»

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко поделился мнением о решении CAS, который отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение МОК не выдавать им приглашения на участие в ОИ-2018.

«На CAS было оказано давление. Томас Бах объявил, что в случае следующего положительного решения по россиянам он просто распустит CAS. Я думаю, таким давлением со своей стороны он повлиял на решение судей», – цитирует Демченко Первый канал.

Из-за дисквалификации ОКР российские спортсмены выступят на ОИ под нейтральным флагом и названием Olympic athletes of Russia – «Олимпийские атлеты России».

Всего к Олимпийским играм МОК допустил 168 спортсменов из России.

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