Двойники Трампа и Ким Чен Ына появились на открытии ОИ, но их выпроводили со стадиона

На открытие Олимпийских игр в Пхёнчхане приехали крупные политики из многих государств, но президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына среди них не было.

Зато на стадионе появились два человека, сильно напоминающие Трампа и Ким Чен Ына. Внешне это выглядело так, как будто два политика, весь последний год пугавшие мир ядерным оружием, встретились и без разногласий прогуливались вдвоем.

В итоге парочку выпроводили со стадиона за то, что она производила слишком много шума.

Олимпийские игры стартовали 9 февраля, соревнования продлятся до 25 февраля.

Российские спортсмены выступают в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

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