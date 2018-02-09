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Двойники Трампа и Ким Чен Ына появились на открытии ОИ, но их выпроводили со стадиона
Зато создали неплохую шумиху.
На открытие Олимпийских игр в Пхёнчхане приехали крупные политики из многих государств, но президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына среди них не было.
Зато на стадионе появились два человека, сильно напоминающие Трампа и Ким Чен Ына. Внешне это выглядело так, как будто два политика, весь последний год пугавшие мир ядерным оружием, встретились и без разногласий прогуливались вдвоем.
В итоге парочку выпроводили со стадиона за то, что она производила слишком много шума.
- Олимпийские игры стартовали 9 февраля, соревнования продлятся до 25 февраля.
- Российские спортсмены выступают в Пхёнчхане под нейтральным флагом.
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