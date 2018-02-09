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Российский флаг все-таки показали зрителям Олимпиады. Правда, только корейским зрителям
Ошибка корейских телевизионщиков нарушила запрет МОК.
Показ церемонии открытия ОИ на корейском телевидении не обошелся без российского флага.
Корейские редакторы перепутали французский флаг с российским и пропустили в эфир запрещенный триколор.
- Из-за дисквалификации ОКР российские спортсмены выступают на ОИ под нейтральным флагом и названием Olympic athletes of Russia – «Олимпийские атлеты России».
- Олимпийские игры проходят в корейском Пхёнчхане и продлятся до 25 февраля.
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