ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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Российский флаг все-таки показали зрителям Олимпиады. Правда, только корейским зрителям

Российский флаг все-таки показали зрителям Олимпиады. Правда, только корейским зрителям
Eurosport

7 ч. назад

Ошибка корейских телевизионщиков нарушила запрет МОК.

Показ церемонии открытия ОИ на корейском телевидении не обошелся без российского флага.

Корейские редакторы перепутали французский флаг с российским и пропустили в эфир запрещенный триколор.

«Спорт-Экспресс»
  • Из-за дисквалификации ОКР российские спортсмены выступают на ОИ под нейтральным флагом и названием Olympic athletes of Russia – «Олимпийские атлеты России».
  • Олимпийские игры проходят в корейском Пхёнчхане и продлятся до 25 февраля.

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