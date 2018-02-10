Наталья Непряева: «Выступление на Играх под олимпийским флагом добавляет злости»

Российская лыжница Наталья Непряева заявила, что выступление на Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом добавляет ей злости и азарта.

«Выступление под олимпийским флагом добавляет злости, желания доказать всем, что мы сильные. Лично мне это добавляет злости и азарта победить их всех. То, что тут нет моего личного тренера, не очень хорошо, но поддерживает меня дистанционно, мы постоянно на связи, он дает мне советы. Что скажет после гонки? Я не знаю, он у меня непредсказуемый.

Конечно, есть те, кто обвиняют, зачем мы поехали. Но я считаю, что они не понимают, для чего мы сюда приехали, какие у нас задачи. А тем, кто поддерживает, я очень благодарна», – сказала Непряева.

Российские спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане выступают в нейтральном статусе под олимпийским флагом.

В субботу Непряева стала восьмой в скиатлоне.

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