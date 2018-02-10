Бронза Семена Елистратова и рекорд Марит Бьорген. Главное о первом дне Олимпиады

Событие дня

Семен Елистратов принес России первую медаль Игр. Шорт-трекист из Башкирии вышел в финал 1500-метровки с первым временем, уверенно удержался от падения и финишировал третьим. Это первая медаль для Олимпийских атлетов из России – Елистратов, кажется, даже расплакался на пьедестале.

Нужно помнить, что у Семена нашли мельдоний в 2016-м, сняли отстранение через месяц и все равно допустили на Игры. Виктор Ан пробегал чистеньким всю карьеру и не попал в Пхёнчхан. После награждения Елистратов сказал, что на выступление его смотировал Ан, медаль он посвятил всем отстраненным спортсменам.

Фейл дня

Украинец Андрей Мандзий выпал из саней в первой попытке, но потом все равно запрыгнул в них обратно и финишировал на 40-е место. Атлет думал о спорте в ситуации, когда надо выжить. Респект.

Цитата дня

«Самсон здесь, чтобы напоминать людям, что мы можем все. Крушащиеся столбы означают, что мой невозможный путь становится возможным. Мне говорили, что я никогда не привезу олимпийское золото в Израиль. Что я не бегу достаточно быстро, что никогда не выступлю удачно. И я хотел доказать, что израильтяне могут все». Скелетонист сборной Израиля Адам Эдельман – о запрете на шлем с изображением библейского сюжета.

ОАР

Лыжница Наталья Непряева пришла восьмой в скиатлоне смешанным стилем.

Биатлонистка Татьяна Акимова осталась в спринте лишь 20-й, Ульяна Кайшева – 33-й.

Саночник Роман Репилов идет третьим после двух попыток.

Летающие лыжники Денис Корнилов и Евгений Климов показали 24-й и 30-й результаты. У Климова – худшая позиция в соревнованиях, и это при том, что Евгений ушел из двоеборья после Сочи-2014 именно ради улучшения результатов.

Керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий заранее вышли в плей-офф парного микста. Сегодня они победили корейцев – 6:5 и крупно проиграли канадцам – 2:8.

Фото дня

Семён ЕлистратовEurosport

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Медали

Лыжница Шарлотт Калла взяла первое золото Пхёнчхана. В скиатлоне на 15 км она обошла Марит Бьорген, причем в Сочи уступила норвежке. Теперь поменялись. Бронза – у финки Ляхтеенмяки.

Лаура Дальмайер, ПхёнчханGetty Images

Биатлонистка Лаура Дальмайер начала покос наград – она уверенно выиграла олимпийский спринт. Серебро сенсационно загребла норвежка Олсбю, бронзу – чешка Виткова.

В бронзовом забеге шорт-трекиста Елистратова победил кореец Лим Хё Джун, вторым стал голландец Шинке Кнегт.

Конькобежки из Голландии заняли весь пьедестал на 3000 метров. Карлейн Ахтеректе стала чемпионкой, великая Ирен Вюст проиграла и получила серебро, Антуанетт де Йонг – бронзовый призер.

Андреас Веллингер стал двукратным олимпийским чемпионом благодаря победе в прыжках с нормального трамплина. Серебро завоевал норвежец Юханн Андре Форфанг, бронзу – его соотечественник Роберт Йоханссон.

Все медали первого дня Игр-2018

Бьорген побила рекорд по медалям на Играх

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