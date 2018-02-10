Eurosport
Бронза Семена Елистратова и рекорд Марит Бьорген. Главное о первом дне Олимпиады
У России есть первая медаль и надежды в керлинговом миксте.
Событие дня
Семен Елистратов принес России первую медаль Игр. Шорт-трекист из Башкирии вышел в финал 1500-метровки с первым временем, уверенно удержался от падения и финишировал третьим. Это первая медаль для Олимпийских атлетов из России – Елистратов, кажется, даже расплакался на пьедестале.
Нужно помнить, что у Семена нашли мельдоний в 2016-м, сняли отстранение через месяц и все равно допустили на Игры. Виктор Ан пробегал чистеньким всю карьеру и не попал в Пхёнчхан. После награждения Елистратов сказал, что на выступление его смотировал Ан, медаль он посвятил всем отстраненным спортсменам.
Фейл дня
Украинец Андрей Мандзий выпал из саней в первой попытке, но потом все равно запрыгнул в них обратно и финишировал на 40-е место. Атлет думал о спорте в ситуации, когда надо выжить. Респект.
Цитата дня
«Самсон здесь, чтобы напоминать людям, что мы можем все. Крушащиеся столбы означают, что мой невозможный путь становится возможным. Мне говорили, что я никогда не привезу олимпийское золото в Израиль. Что я не бегу достаточно быстро, что никогда не выступлю удачно. И я хотел доказать, что израильтяне могут все». Скелетонист сборной Израиля Адам Эдельман – о запрете на шлем с изображением библейского сюжета.
ОАР
Лыжница Наталья Непряева пришла восьмой в скиатлоне смешанным стилем.
Биатлонистка Татьяна Акимова осталась в спринте лишь 20-й, Ульяна Кайшева – 33-й.
Саночник Роман Репилов идет третьим после двух попыток.
Летающие лыжники Денис Корнилов и Евгений Климов показали 24-й и 30-й результаты. У Климова – худшая позиция в соревнованиях, и это при том, что Евгений ушел из двоеборья после Сочи-2014 именно ради улучшения результатов.
Керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий заранее вышли в плей-офф парного микста. Сегодня они победили корейцев – 6:5 и крупно проиграли канадцам – 2:8.
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Семён ЕлистратовEurosport
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Медали
- Лыжница Шарлотт Калла взяла первое золото Пхёнчхана. В скиатлоне на 15 км она обошла Марит Бьорген, причем в Сочи уступила норвежке. Теперь поменялись. Бронза – у финки Ляхтеенмяки.
Лаура Дальмайер, ПхёнчханGetty Images
- Биатлонистка Лаура Дальмайер начала покос наград – она уверенно выиграла олимпийский спринт. Серебро сенсационно загребла норвежка Олсбю, бронзу – чешка Виткова.
- В бронзовом забеге шорт-трекиста Елистратова победил кореец Лим Хё Джун, вторым стал голландец Шинке Кнегт.
- Конькобежки из Голландии заняли весь пьедестал на 3000 метров. Карлейн Ахтеректе стала чемпионкой, великая Ирен Вюст проиграла и получила серебро, Антуанетт де Йонг – бронзовый призер.
- Андреас Веллингер стал двукратным олимпийским чемпионом благодаря победе в прыжках с нормального трамплина. Серебро завоевал норвежец Юханн Андре Форфанг, бронзу – его соотечественник Роберт Йоханссон.
Все медали первого дня Игр-2018
Бьорген побила рекорд по медалям на Играх