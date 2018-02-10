ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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«Мы здесь. Смиритесь». В составе США на Играх-2018 впервые выступят открытые геи и лесбиянка

«Мы здесь. Смиритесь». В составе США на Играх-2018 впервые выступят открытые геи и лесбиянка
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Гордость американского спорта.

Американский спорт празднует знаковое событие. На Олимпийских играх-2018 в составе США впервые выступят открытые представители нетрадиционной сексуальной ориентации. Причем сразу трое.

Фристайлист Гас Кенуорти опубликовал соответствующие фотографии из Олимпийской деревни и церемонии открытия с фигуристом Адамом Риппоном. Они официально не встречаются, но это не помешало им обменяться поцелуем.

«Мы здесь. Мы геи. Смиритесь».

США в Пхёнчхане представят не только открытие геи, но и открытая лесбиянка – конькобежка Бриттани Боу.

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