Мировой рекорд Медведевой и даунгрейд Репилова. Самое важное о втором дне Олимпиады-2018 в Пхёнчхане

Событие дня

Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе. Она чисто откатала в командном турнире и уступила место в произвольной Алине Загитовой. Финал пройдет завтра, там Загитова выступит последней, сразу после Каролины Костнер.

Медведева побила свое же достижение, оно продержалось 10 месяцев с командного ЧМ в Токио. Теперь рекордсменкам нужно набирать больше 81,06 балла.

Причем за короткую программу Евгения оценила выступление безумно скромно: «Поставлю себе по пятибалльной шкале четыре, даже чуть ниже. Без четверти четыре. Знаю, как могу кататься на тренировках, знаю, что могу быть более уверенной в себе. Всегда есть, куда лучше». Какой-то космос.

Фейл дня

Андрей Ларьков, Денис Спицов, Симен Хегстад Крюгер, Пхёнчхан-2018Getty Images

Лыжники из России Андрей Ларьков и Денис Спицов рухнули уже на первых метрах дистанции. В завал с ними попал и норвежец Симен Хегстед Крюгер. В гонке тогда лидировал финн Нисканен, и казалось, что надежд у неудачников никаких. В итоге, Ларьков так и завяз в пелотоне, а Крюгер и Спицов улетели в топ. На последних кругах Симен рванул от общей группы и привез соперникам больше 10 секунд. Русский лыжник боролся со скандинавами до последнего и уступил им – четвертое место у Дениса, весь пьедестал у сборной Норвегии.

Цитата дня

«ОАР уделялось огромное внимание и до Игр, и сейчас. Одна из сложностей была в том, что работа комиссий МОК заключалась в том, чтобы отобрать тех спортсменов, в отношении которых не было никаких подозрений. Олимпийские атлеты из России, приехавшие сюда, чистые, но бдительность терять нельзя, как показывает история. Это группа высокого риска», – сказал глава меддепартамента МОК Ричард Баджетт.

ОАР

Керлингисты Брызгалова и Крушельницкий уступили швейцарцам в последнем матче в группе – 8:9. Русские вели 7:2 и проиграли аж три камня в последнем энде. В плей-офф пара из России тоже сыграет со Швейцарией.

Лыжник Спицов пришел четвертым в скиатлоне, Ларьков, Виценко и Мельниченко финишировали в третьем десятке.

Сборная России по фигурному катанию еще чуть отдалилась от Канады в командном соревновании. Если Медведева уверенно выиграла, то Боброва/Соловьев и Забияко/Энберт закончили третьими. Отставание русских от канадцев в общем зачете выросло до шести очков.

В сноуборде из-за сильного ветра отменили квалификацию в женском слоупстайле. Это значит, что Софья Федорова автоматически попала в финал – он завтра.

Антон БабиковEurosport

В биатлонном спринте на 10 км у мужчин среди россиян лучший результат показал Антон Бабиков, занявший 57-е место. У Матвея Елисеева 83-е место, в пасьют он не отобрался.

В первом туре группового этапа в женском хоккее сборная России проиграла золотым медалисткам Олимпиады-2014 Канаде. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу «кленовых листьев».

Медальная надежда России саночник Роман Репилов сполз с третьей позиции после второй попытки и в итоге занял восьмое место, Степан Федоров закончил 13-м, Семен Павличенко – 14-м.

Представительницы России в могуле фристайла Регина Рахимова, Марика Пертахия и Екатерина Столярова не пробились в финал соревнований.

Фото дня

Провальная попытка Феликса ЛохаEurosport

Инстаграм дня

Инста

Медали

17-летний сноубордист Редмонд Джерард принес США первую медаль и стал олимпийским чемпионом в слоупстайле. Серебро взял канадец Максенс Пэррот, бронзу – его соотечественник Марк Макморрис, причем год назад Марк валялся в больнице с тяжелыми травмами, а сегодня уже попал на третье место в Пхёнчхане.

Норвежцы заняли весь пьедестал в лыжном скиатлоне на 30 км. Крюгер – первый, Сундбю – второй, Холунд – третий.

Конькобежец Свен Крамер выиграл третье подряд олимпийское золото на 5000 м. Кроме победы в Пхёнчхане (после Ванкувера и Сочи) у голландца еще и новый рекорд Игр. Старый, кстати, тоже принадлежал Свену. Серебро забрал канадец Блумен, бронза – у норвежца Педерсена. Второе место разыграли только по итогам фотофиниша, Блумен выиграл у соперника 0,002 секунды.

Золотую медаль в мужском спринте на 10 км завоевал немец Арнд Пайффер, серебро взял чех Михал Крчмарж, бронзу – итальянец Доминик Виндиш.

В соревнованиях по санному спорту у мужчин золото завоевал австриец Давид Глайшер, серебро – Крис Мэздзер (США), бронзу – Йоханнес Людвиг (Германия). У многократного чемпиона Игр Феликса Лоха случилась драма.

Перрин Лаффон из Фрацнии выиграла золото в могуле, Жюстин Дюфур-Лапуант на второй позиции, но главное – первая медаль Казахстана. Она у Юлии Галышевой.

Все медали второго дня Игр-2018

Все-все-все главные истории в вашем телеграме