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Пасьюты биатлона и первый пьедестал в фигурном катании. Медальная программа третьего дня Игр
В Пхёнчхане разыграют семь комплектов наград.
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом (начало в 07:45 мск).
Участники от OAR: Анастасия Силантьева.
Биатлон
Женщины. Гонка преследования 10 км (начало в 13:10 мск).
Участники от OAR: Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева.
Мужчины. Гонка преследования 12,5 км (начало в 15:00 мск).
Участник от OAR: Антон Бабиков.
Фигурное катание
Командные соревнования (начало в 07:10 мск).
Участник от OAR: Михаил Коляда, Алина Загитова, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.
Фристайл
Мужчины. Могул (начало в 16:10 мск).
Михаил КолядаGetty Images
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109 (начало в 15:50 мск).
Участник от OAR: Александра Кустова, Анастасия Баранникова, Софья Тихонова, Ирина Аввакусова.
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл (начало в 04:00 мск).
Участник от OAR: Софья Федорова.
Конькобежный спорт
Женщины. 1500 м (начало в 15:30 мск).
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