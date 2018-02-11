ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Eurosport

Пасьюты биатлона и первый пьедестал в фигурном катании. Медальная программа третьего дня Игр

Пасьюты биатлона и первый пьедестал в фигурном катании. Медальная программа третьего дня Игр
Eurosport

43 мин. назадОбновлено 25 мин. назад

В Пхёнчхане разыграют семь комплектов наград.

Горные лыжи

Женщины. Гигантский слалом (начало в 07:45 мск).

Участники от OAR: Анастасия Силантьева.

Биатлон

Женщины. Гонка преследования 10 км (начало в 13:10 мск).

Участники от OAR: Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева.

Мужчины. Гонка преследования 12,5 км (начало в 15:00 мск).

Участник от OAR: Антон Бабиков.

Фигурное катание

Командные соревнования (начало в 07:10 мск).

Участник от OAR: Михаил Коляда, Алина Загитова, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

Фристайл

Мужчины. Могул (начало в 16:10 мск).

Михаил Коляда

Михаил КолядаGetty Images

Прыжки с трамплина

Женщины. Трамплин HS-109 (начало в 15:50 мск).

Участник от OAR: Александра Кустова, Анастасия Баранникова, Софья Тихонова, Ирина Аввакусова.

Сноуборд

Женщины. Слоупстайл (начало в 04:00 мск).

Участник от OAR: Софья Федорова.

Конькобежный спорт

Женщины. 1500 м (начало в 15:30 мск).

Все медали второго дня Игр-2018

Все об Олимпийских играх на Eurosport

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Последние видео
Олимпийские игры
Все медали второго дня Олимпиады-2018
Олимпийские игры
Все медали первого дня Олимпиады-2018
Олимпийские игры
Самая дорогая Олимпиада в истории и еще 5 жгучих фактов о Зимних Играх
Олимпийские игры
Countdown to Pyeongchang
Смотрите сейчас
Олимпийские игры
ВСЕ МЕДАЛИ ВТОРОГО ДНЯ ОЛИМПИАДЫ-2018
Популярные видео
Олимпийские игры
Все медали первого дня Олимпиады-2018
Олимпийские игры
Самая дорогая Олимпиада в истории и еще 5 жгучих фактов о Зимних Играх
Возможно, вам это понравится
Последние видео
Олимпийские игры
Все медали второго дня Олимпиады-2018
Все медали второго дня Олимпиады-2018
Олимпийские игры
Все медали первого дня Олимпиады-2018
Все медали первого дня Олимпиады-2018
Олимпийские игры
Самая дорогая Олимпиада в истории и еще 5 жгучих фактов о Зимних Играх
Самая дорогая Олимпиада в истории и еще 5 жгучих фактов...