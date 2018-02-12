Серебро фигуристов и пролет мимо финала в керлинге. Саоме важное о третьем дне Олимпиады

Событие дня

Россия завоевала вторую медаль на Играх-2018 благодаря серебру фигуристов в командном турнире.

Перед последним днем российские фигуристы сохраняли призрачные шансы на золото, но Михаил Коляда стал третьим в произвольной программе мужчин, после чего Габриэле Дэйлмен хватило третьего места среди женщин, чтобы увезти золото в Канаду. Лучшей среди одиночниц стала Алина Загитова, обеспечившая России серебро.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, чей результат уже не влиял на распределение медалей, стали третьими в произвольной программе и вторыми – по совокупности выступлений.

Фейл дня

В полуфинале керлингового дабл-микста оставался последний бросок. Александр Крушельницкий оценил ситуацию в доме – при счете 5:6 нужно ставить камень ближе к дому. Просто бросить четко в центр. Крушельницкий сам отправил камень, не просил Анастасию Брызгалову свиповать. Бросок пролетел мимо дома, швейцарцы были ближе к центру. Одна ошибка – русский керлингист просто не рассчитал силу и вышвырнул камень вон. 5:7 – Россия продула и сыграет за бронзу.

Цитата дня

Никита Трегубов, Россия, скелетон, Пхёнчхан-2018Getty Images

«Американцы со мной не здороваются, а я с ними. Ничего страшного. А, и еще британцы. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли в жопу. Просто они политически против нас настроены», – сказал скелетонист Никита Трегубов в интервью «Спорт-Экспрессу».

ОАР

Фигуристы остались с серебром в командном турнире. В последний день соревнований Михаил Коляда собрался и показал вторые оценки, Алина Загитова уничтожила всех, как и Евгения Медведева в короткой программе, а в танцах Боброва/Соловьев остались вторыми. Канадцам русские проиграли семь очков.

Сноубордистка Софья Федорова проиграла больше 17 баллов, финишировала восьмой в слоупстайле и не расстроилась – ей 19 лет, все впереди.

В биатлоне Татьяна Акимова четырежды промахнулась в пасьюте и завершила гонку 31-й. У Ульяны Кайшевой пять штрафных кругов и 52-е итоговое место. Антон Бабиков поднялся с 57-й на 40-ю позицию в преследовании, но легче от этого никому не стало.

Анастасия Брызгалова, Александр Крушельницкий, Россия, керлинг, Пхёнчхан-2018Getty Images

Сборная России по керлингу проиграла Швейцарии – 5:7, хотя вела 5:4 за три энда до конца. Теперь они встретятся в матче за бронзу – Норвегия, дабл-микст, ночь с 12 на 13 февраля, 3:05 по Москве.

Фристайлист Александр Смышляев занял 15-е место в первом финале могула. У русского спортсмена была удачная квалификация, но в стартовой попытке 74,57 баллов не хватило для финала №2.

Саночница Екатерина Батурина провела первые две попытки в соревнованиях одиночниц и идет на 20-м месте.

Ирина Аввакумова до последнего надеялась на пьедестал среди летающих лыжниц. Стихийный корейский ветер постоянно вносил коррективы в старты, но помог только тройке призеров. Российская спортсменка оказалась прямо за ней. Александра Кустова стала 24-й, Софья Тихонова – 25-й, Анастасия Баранникова – 27-й.

Фото дня

Сборная ОКР по фигурному катаниюGetty Images

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Медали

Патрик Чан, Канада, командный турнир, Пхёнчхан-2018Getty Images

Канада выиграла командный турнир в фигурном катании – Вирчу/Мойр победили всех в танцах, Патрик Чан порвал планету в мужском разряде. Серебро – у России, бронза – у США.

Сноубордистка Джейми Андерсон стала олимпийской чемпионкой в слоупстайле, больше 6,5 баллов ей проиграла канадке Лори Блуэн, третье место – у финки Енни Рукаяарви.

Биатлонистка Лаура Дальмайер выкосила еще одну золотую медаль, теперь в преследовании. Две гонки – две победы. Серебро – у Анастасии Кузьминой, бронза – у Анаис Бескон.

Мартен Фуркад, Франция, Пхёнчхан-2018Getty Images

Мартен Фуркад всего раз промазал в пасьюте и финишировал с флагом – у него первое ненемецкое золото в биатлоне. Серебряную медаль вырвал 20-летний швед Самуэльссон, третьим остался Бенедикт Долль.

Канадский фристайлист Микаэль Кингсбери стал чемпионом в могуле, австралиец Мэтт Грэм – второй, японец Дайчи Хара – третий.

Конькобежка Ирен Вюст стала пятикратной олимпийской чемпионкой, первое золото в Пхёнчхане она выиграла на дистанции 1500 метров. Серебро забрала японка Такаги, бронза – еще у одной голландки Леенстры. Четвертой, кстати, тоже стала леди из Нидерландов.

В женских прыжках с нормального трамплина шансов соперницам не оставила Марен Луннбю из Норвегии. Второй стала немка Катарина Альтхаус, тройку замкнула японка Сара Таканаси.

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