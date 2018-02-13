Корейская олимпиада – худшая в XXI веке. Есть 3 причины

Женя Медведева покоряет мир великолепным катанием, Семен Елистратов берет бронзу в шорт-треке, лыжник Денис Спицов ведет неравный бой с норвежскими астматиками, которые устраивают завал на трассе и не стесняются командной тактики, а хоккейная сборная готовится взять долгожданное золото. Олимпиада разгоняется, случилось уже немало интересных событий, дальше будет еще жарче. Но эти Игры не спасти – они станут одними из худших в истории.

Отстранение России

Олимпиада не в первый раз используется в качестве политического оружия. В 1980-м и 1984-м СССР и США обменялись бойкотами, из-за чего мировой спорт серьезно страдал на протяжении восьми лет. Перед Рио-2016 случилась обратная ситуация: впервые в истории олимпийского движения встал вопрос об исключении страны. В тот раз решение оказалось для России более-менее приемлемым, хоть и тяжелым. Со второй попытки Бах и компания сдались: каждое новое решение МОК выглядело абсурднее предыдущего.

Расследования против призеров Сочи можно было рассмотреть как показательный антидопинговый процесс, преследующий сомнительным способом благородную цель. Но МОК ввел систему выдачи приглашений олимпийским спортсменам из России, отстранив без объяснений тех, кому не выдвигал никаких обвинений. Теперь даже такие активные борцы с допингом, как Мартен Фуркад и Арнд Пайффер, недоумевают из-за отсутствия на Играх Антона Шипулина. Норвежские лыжники говорят примерно то же самое о ситуации с Сергеем Устюговым.

При этом скандинавы запихивают в сумки кучу препаратов от астмы. Хакеры находят доказательства ангажированности Ричарда Макларена канадским правительством – кто бы мог подумать, что он встанет на сторону интересов своей страны? Дизайнеры разрабатывают форму, в которой должны быть максимум два цвета российского флага. МОК запугивает арбитражный суд расформированием, если тот примет решение в пользу России. Специальная комиссия следит, чтобы Семен Елистратов не посмел посвятить бронзу отстраненным русским. Чиновники из Минспорта и ОКР делают громкие заявления для медиа, но в Швейцарии боятся пикнуть. Политическая игра, гонка фармакологии, клоунада – все это можно назвать как угодно, но только не спортом. Корейцам, старающимся изо всех сил, чтобы Олимпиада прошла на высоком уровне, можно только посочувствовать. Пхёнчхан-2018 запомнится не только крутыми победами, рекордами и эмоциями, но и большим скандалом, из-за которого смотреть Игры противно.

Слабый хоккейный турнир

Томас БахEurosport

Теперь Корея примет чемпионат, который по уровню игроков аналогичен Еврохоккейтуру – одному из самых неинтересных событий в этом виде спорта среди сборных. Больше никаких Кросби, Овечкина и Лундквиста. Раньше Олимпиада считалась в хоккее таким же значимым турниром, как чемпионат мира в футболе. Ее победитель безапелляционно считался сильнейшей командой на ближайшие годы. Теперь Канада и США, входившие в четверку лучших в Ванкувере и Сочи, вынуждены собирать хоккеистов из Европы, АХЛ, молодежных и студенческих лиг. В спорте, где борьба идет между шестью, максимум восемью странами, это огромная потеря.

Десятка ключевых игроков не досчитались шведы, не станет для России реваншем за сочинский четвертьфинал победа над финнами. Ради корейской псевдоолимпиады российские функционеры искромсали КХЛ, создали два базовых клуба (ЦСКА и СКА) и убили интригу в юбилейном десятом чемпионате. Но за итоговую победу сборная ОАР получит лишь позолоченные награды, внутри которых будет шоколад. Как и любая другая команда. Учитывая, что хоккей – самый популярный зимний вид наряду с биатлоном, Олимпиада лишится большой аудитории.

Отсутствие Бьорндалена

На выступлениях норвежца выросло несколько поколений спортсменов и любителей зимних видов. С 1994-го Уле-Айнар участвовал практически во всех олимпийских биатлонных гонках и в большинстве боролся за медали. Даже в 39 он брал золото в спринте. Казалось, чемпион и Игры вместе навечно.

Уле Айнар БьорндаленEurosport

Но всему приходит конец: Пхёнчхан-2018 стал первым турниром, в котором Бьорндалену не нашлось места. Хотя в этом сезоне великий норвежец не показывал высоких результатов, без него биатлон выглядит осиротевшим. Как и вся Олимпиада. Мир привыкнет к отсутствию легендарного норвежца на трассах, но для этого необходимо время.

Германию остановили с четвертой попытки. Разумеется, это сделал Фуркад

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