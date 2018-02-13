Победители Игр для отстраненных атлетов получат 4 миллиона рублей

Правительство установило размер денежного вознаграждения за призовые места участникам Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, по которым российские спортсмены не были допущены к участию в Олимпийских зимних играх и Паралимпийских зимних играх. Эти суммы составят от 1,7 млн до 4 млн рублей.

«Установлен размер денежного вознаграждения спортсменам в размере 4 млн рублей – за золотую медаль, 2,5 млн рублей – за серебряную медаль, 1,7 млн рублей – за бронзовую медаль», – говорится в сообщении кабмина, на которое ссылается ТАСС.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в РФ альтернативных соревнований для отечественных спортсменов, не получивших приглашение на Олимпиаду в Пхёнчхане.

Игры будут проводиться по таким видам спорта, как биатлон, лыжные гонки, бобслей, конькобежный спорт, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по дисциплинам следж-хоккей, лыжные гонки и биатлон и спорт слепых по дисциплинам лыжные гонки и биатлон.

Размер денежного вознаграждения личным тренерам, обеспечившим подготовку спортсменов – победителей и призеров открытых Всероссийских спортивных соревнований по этим видам спорта, будет определяться в порядке, утверждаемом Минспортом и Минфином совместно с ОКР и Паралимпийским комитетом России.\

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