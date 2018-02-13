ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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Победители Игр для отстраненных атлетов получат 4 миллиона рублей

Победители Игр для отстраненных атлетов получат 4 миллиона рублей
ТАСС

46 мин. назад

Материальная компенсация пострадавшим.

Правительство установило размер денежного вознаграждения за призовые места участникам Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, по которым российские спортсмены не были допущены к участию в Олимпийских зимних играх и Паралимпийских зимних играх. Эти суммы составят от 1,7 млн до 4 млн рублей.

«Установлен размер денежного вознаграждения спортсменам в размере 4 млн рублей – за золотую медаль, 2,5 млн рублей – за серебряную медаль, 1,7 млн рублей – за бронзовую медаль», – говорится в сообщении кабмина, на которое ссылается ТАСС.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в РФ альтернативных соревнований для отечественных спортсменов, не получивших приглашение на Олимпиаду в Пхёнчхане.

  • Игры будут проводиться по таким видам спорта, как биатлон, лыжные гонки, бобслей, конькобежный спорт, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по дисциплинам следж-хоккей, лыжные гонки и биатлон и спорт слепых по дисциплинам лыжные гонки и биатлон.
  • Размер денежного вознаграждения личным тренерам, обеспечившим подготовку спортсменов – победителей и призеров открытых Всероссийских спортивных соревнований по этим видам спорта, будет определяться в порядке, утверждаемом Минспортом и Минфином совместно с ОКР и Паралимпийским комитетом России.\

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