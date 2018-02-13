ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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Человек на Олимпиаде живет с читами. Он поднялся по эскалатору так, как ты только мечтаешь подняться

Человек на Олимпиаде живет с читами. Он поднялся по эскалатору так, как ты только мечтаешь подняться
Eurosport

6 мин. назадОбновлено 3 мин. назад

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Где-то в Пхёнчхане (но это неточно) произошло что-то абсолютно нереально крутое.

Персонаж в костюме сборной Швейцарии взялся за перила эскалатора и поднялся на этаж выше, держась за них одной рукой. Выглядит так эффектно, что ты захочешь это повторить в ближайшем торговом центре, но лучше не надо.

  • В Пхёнчхан полетело 165 спортсменов из Швейцарии.
  • Страна представлена во всех 7 видах спорта, которые входят в программу Игр.
  • Имя героя пока неизвестно.

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