Eurosport
Человек на Олимпиаде живет с читами. Он поднялся по эскалатору так, как ты только мечтаешь подняться
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Где-то в Пхёнчхане (но это неточно) произошло что-то абсолютно нереально крутое.
Персонаж в костюме сборной Швейцарии взялся за перила эскалатора и поднялся на этаж выше, держась за них одной рукой. Выглядит так эффектно, что ты захочешь это повторить в ближайшем торговом центре, но лучше не надо.
- В Пхёнчхан полетело 165 спортсменов из Швейцарии.
- Страна представлена во всех 7 видах спорта, которые входят в программу Игр.
- Имя героя пока неизвестно.
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