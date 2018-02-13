Елена Вяльбе: «Григория Родченкова завербовали в Канаде, эта история – провал ФСБ»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение о работе бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Я думаю, что Родченкова давно завербовали, еще когда он работал в Канаде, – сказала Вяльбе в интервью «Комсомольской правде». – Одному человеку такой план не придумать. Якобы он даже много лет вел дневники. Вся эта история – большой провал ФСБ.

Никто на себе не проверял, что будет, если смешать эти наркотики с алкоголем [коктейль «Дюшес»] и как это подействует на спортсмена. Гриша совсем заврался. Сначала говорил, что коктейль надо пить, потом, мол, просто полоскать рот. И почему для мужчин виски, а для женщин – мартини? У человека буйная фантазия».

С 2016 года Родченков оказался в США и стал информатором ВАДА и основным фигурантом доклада Ричарда Макларена.

В феврале Родченков на интервью CBS сообщил, что сделал пластическую операцию и боится преследования российских спецслужб.

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