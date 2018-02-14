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В Пёнчхане ветер сдувает с ног. Соревнования в слаломе перенесли
Очередные капризы погоды на Олимпиаде.
На Олимпиаде в Корее резко усилился ветер. Утром представители экстренной службы отправили жителям города экстренные сообщения, в которых попросили не выходить из дома. Из-за сильных порывов ветра перенесены соревнования в слаломе и гигантском слаломе у женщин.
Изначально официальные лица перенесли старт спортсменок на 30 минут, однако затем отменили соревнования.
Медали в этом виде спорта разыграют в пятницу, 16 февраля.
- В слаломе он команды OAR участвует Екатерина Ткаченко.
- Днем ранее во время лыжных соревнований организаторы выгнали со стадиона болельщиков с флаг с изображением Владимира Ленина.
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