ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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В Пёнчхане ветер сдувает с ног. Соревнования в слаломе перенесли

В Пхёнчхане ветер сдувает с ног. Соревнования в слаломе перенесли
Eurosport

1 час назад

Очередные капризы погоды на Олимпиаде.

На Олимпиаде в Корее резко усилился ветер. Утром представители экстренной службы отправили жителям города экстренные сообщения, в которых попросили не выходить из дома. Из-за сильных порывов ветра перенесены соревнования в слаломе и гигантском слаломе у женщин.

Изначально официальные лица перенесли старт спортсменок на 30 минут, однако затем отменили соревнования.

Медали в этом виде спорта разыграют в пятницу, 16 февраля.

  • В слаломе он команды OAR участвует Екатерина Ткаченко.
  • Днем ранее во время лыжных соревнований организаторы выгнали со стадиона болельщиков с флаг с изображением Владимира Ленина.

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