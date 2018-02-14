В Пёнчхане ветер сдувает с ног. Соревнования в слаломе перенесли

На Олимпиаде в Корее резко усилился ветер. Утром представители экстренной службы отправили жителям города экстренные сообщения, в которых попросили не выходить из дома. Из-за сильных порывов ветра перенесены соревнования в слаломе и гигантском слаломе у женщин.

Изначально официальные лица перенесли старт спортсменок на 30 минут, однако затем отменили соревнования.

Медали в этом виде спорта разыграют в пятницу, 16 февраля.

В слаломе он команды OAR участвует Екатерина Ткаченко.

Днем ранее во время лыжных соревнований организаторы выгнали со стадиона болельщиков с флаг с изображением Владимира Ленина.

На YouTube спорт особенно хорош