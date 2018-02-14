ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Getty Images

МОК по ошибке не пригласил на Олимпиаду двух российских спортсменов

МОК по ошибке не пригласил на Олимпиаду двух российских спортсменов
Eurosport

17 мин. назад

Так спешили, что лишили Игр конькобежца и бобслеиста.

Ошибку обнаружили в ходе заседания вынесенной панели CAS в Пхёнчхане, на котором рассматривались апелляции 47 россиян на недопуск к Играм.

Представители суда отметили, что рабочая группа МОК по проверке россиян, которые претендовали на приглашения, получила список из 500 спортсменов. Кандидатуры 391 россиянина были одобрены, но только 389 из них МОК выслал приглашения через Олимпийский комитет России (ОКР) – двоих забыли.

Участвовать в Играх наравне с остальными олимпийцами из России должны были конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов.

  • Панель CAS отмечает, что из-за сжатых сроков процесс рассмотрения заявок россиян мог быть несовершенным, но он точно был справедливым.
  • Ранее сообщалось, что практически вся сборная России по конькобежному спорту и по шорт-треку не была допущена до Игр.

Будь в контакте со спортом

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Последние видео
Олимпийские игры
Все медали четвертого дня Олимпиады-2018
Олимпийские игры
Все медали третьего дня Олимпиады-2018
Олимпийские игры
Последнее олимпийское золото в хоккее и еще 5 историй про нейтральный флаг на Олимпиадах
Олимпийские игры
Все медали второго дня Олимпиады-2018
Олимпийские игры
Все медали первого дня Олимпиады-2018
Смотрите сейчас
Олимпийские игры
ВСЕ МЕДАЛИ ЧЕТВЕРТОГО ДНЯ ОЛИМПИАДЫ-2018
Популярные видео
Олимпийские игры
Все медали третьего дня Олимпиады-2018
Олимпийские игры
Последнее олимпийское золото в хоккее и еще 5 историй про нейтральный флаг на Олимпиадах
Возможно, вам это понравится
Последние видео
Олимпийские игры
Все медали четвертого дня Олимпиады-2018
Все медали четвертого дня Олимпиады-2018
Олимпийские игры
Все медали третьего дня Олимпиады-2018
Все медали третьего дня Олимпиады-2018
Олимпийские игры
Последнее олимпийское золото в хоккее и еще 5 историй про нейтральный флаг на Олимпиадах
Последнее олимпийское золото в хоккее и еще 5 историй п...