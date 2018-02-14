МОК по ошибке не пригласил на Олимпиаду двух российских спортсменов

Ошибку обнаружили в ходе заседания вынесенной панели CAS в Пхёнчхане, на котором рассматривались апелляции 47 россиян на недопуск к Играм.

Представители суда отметили, что рабочая группа МОК по проверке россиян, которые претендовали на приглашения, получила список из 500 спортсменов. Кандидатуры 391 россиянина были одобрены, но только 389 из них МОК выслал приглашения через Олимпийский комитет России (ОКР) – двоих забыли.

Участвовать в Играх наравне с остальными олимпийцами из России должны были конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов.

Панель CAS отмечает, что из-за сжатых сроков процесс рассмотрения заявок россиян мог быть несовершенным, но он точно был справедливым.

Ранее сообщалось, что практически вся сборная России по конькобежному спорту и по шорт-треку не была допущена до Игр.

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