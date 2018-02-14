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Русские болельщики пронесли на стадион в Пхёнчхане флаг с Лениным. Их прогнали вон

Русские болельщики пронесли на стадион в Пхёнчхане флаг с Лениным. Их прогнали вон
Eurosport

38 мин. назадОбновлено 35 мин. назад

Такой была реакция службы безопасности на отказ убрать атрибутику.

В олимпийском Пхёнчхане на соревнованиях по лыжным гонкам в спринте российские болельщики развернули два флага времен СССР. Россияне никак не отреагировали на просьбы волонтеров и представителей охраны убрать атрибутику, после чего была вызвана полиция.

Нарушители доказывали правоохранителям, что флаг СССР не запрещен Международным олимпийским комитетом, поэтому может быть пронесен на трибуны. «Они говорят, раз такой страны нет, то и флага быть не должно, – процитировала Газета.ru одного из поклонников лыж Алексея. – Если российский триколор под запретом, надо же чем-то поддерживать своих!»

Один из болельщиков по требованию полиции флаг убрал, а второй отказался. В результате словесной перепалки их выпроводили со стадиона.

  • Коммунистическая символика в Корее под запретом на государственном уровне.
  • Русские болельщики избежали серьезных последствий, поскольку по время Олимпиады к таким действиям иностранцев полиция относится лояльнее.

Фото: Газета.ру.

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