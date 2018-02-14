МОК ни при чем. ОКР не включил в заявку двух оправданных русских спортсменов по спортивному принципу

МОК опроверг информацию о недопуске на Олимпиаду конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова. «Общее количество спортсменов, имевших право на приглашение, было равно 389. Грязцов и Попов вошли в этот список, о чем был уведомлен Олимпийский комитет России. По неизвестным нам причинам ОКР не включил их имена для участия в Олимпиаде», – говорится в заявлении МОК.

Эти два спортсмена появились в списке атлетов, обратившихся в CAS с иском против МОК, несмотря на отсутствие у них претензий. Команда юристов МОК подняла этот вопрос во время слушаний в CAS, поэтому дела этих двух спортсменов удалили из списка рассматриваемых.

«Изначально Попова и Грязцова не было в списках национальных федераций в силу того, что они не выполнили нормативы и не прошли спортивные критерии. Поэтому никто никому ни в чем не отказывал, никто не банил. Они не принимают участия в Играх по спортивному принципу», – заявил руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов.

Ранее Федерация бобслея России объявила МОК в халатности по отношению к Попову.

Практически вся сборная России по конькобежному спорту и по шорт-треку не была допущена к Играм.

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