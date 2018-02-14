ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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Эрик Френцель – двукратный олимпийский чемпион в лыжном двоеборье

Френцель – двукратный олимпийский чемпион в лыжном двоеборье
Eurosport

1 час назад

Немец повторил идеальный результат, показанный в Сочи.

В Пхёнчхане определились призеры в лыжном двоеборье. Победитель был определен по результатам лыжной гонки на 10 км. Первым к финишу пришел немец Эрик Френцель, опередивший японца двоеборца Акито Ватабе на 4,8 секунды. Третье место занял австриец Лукас Клапфер, который уступил лидерам почти полминуты.

Единственный представитель России в лыжном двоеборье Эрнест Яхин финишировал на 38-м месте.

  • Френцель стал двукратным олимпийским чемпионом. Четыре года назад на Играх в Сочи он также завоевал золото.
  • Ватабе в 2014-м взял серебро.

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