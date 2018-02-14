Провальный старт хоккеистов и отмена биатлона из-за урагана. Самое важное о пятом дне Олимпиады

Событие дня

Сборная России по хоккею потерпела неожиданное поражение от словаков. Команда Олега Знарка уверенно повела в счете в две шайбы еще в первом периоде, но затем пропустила две контратаки. На шайбы Гаврикова и Капризова словаки ответили точными бросками Олвецки и Бакоша.

Второй период прошел без знаковых событий, а в третьем период словаки реализовали большинство – точный бросок Петера Черешняка принес победу команде Крэйга Рэмзи – 3:2.

Фейл дня

Из-за обрушившегося на Пхёнчхан урагана организаторы Олимпиады сначала перенесли соревнования в слаломе и гигантском слаломе у женщин, а позже и женскую индивидуальную гонку в биатлоне. В организационном комитете сообщили о первых пострадавших. Также отмечается, что эта Олимпиада стала самой холодной за последние двадцать лет.

Пхёнчхан сильный ветерGetty Images

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«Проснулись ли мы знаменитыми? У Насти перед Олимпиадой было 800 подписчиков, а сейчас тысяч 60. Я? У меня человек семь добавилось. Не обидно. Меня соцсети не волнуют», – рассказал в интервью «Спорт-Экспресс» керлингист Александр Крушельницкий после завоевания бронзы в дабл-миксте.

ОАР

В фигурном катании в короткой программе у спортивных пар китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун (82.39) на 0.71 балла опередили пару из России Евгению Тарасову и Владимира Морозова (81.68). Это значит, что в произвольной программе главная олимпийская битва в парном катании начнется фактически заново. Еще один дуэт из России Наталья Забияко и Александр Энберт занимает восьмое место (74,35), а Кристина Астахова и Алексей Рогонов замыкают первую десятку (70,52).

Русская конькобежка Ангелина Голикова показала 22-й результат на дистанции 1000 метров. «Разгон и первый круг были достаточно приличными, но меня не хватило на вторую часть дистанции. В принципе, я выполнила свою задачу минимум», – призналась Голикова в интервью ТАСС. Ангелина выступит в Пхёнчхане на дистанции вдвое короче.

В санном спорте российские двойки Александр Денисьев/Владислав Антонов (+1,084 от первого места) и Андрей Богданов/Андрей Медведев (+1,811) заняли 11-е и 16-е места соответственно.

Двоеборец Эрнест Яшин не дал соперникам прикурить и стал лишь 38-м. Дистанцию спортсмен из России преодолел за 28:34,3 и отстал от победителя на 3:42,9 минуты.

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Пхёнчхан ураганGetty Images

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Медали

В лыжном двоеборье первым к финишу пришел немец Эрик Френцель, опередивший японца Акито Ватабе на 4,8 секунды. Третье место занял австриец Лукас Клапфер, который уступил лидерам почти полминуты. Френцель стал двукратным олимпийским чемпионом. Четыре года назад на Играх в Сочи он также завоевал золото.

Легендарный американец Шон Уайт стал золотым медалистом в дисциплине хафпайп. Он набрал 97,75 очка и на 2,5 балла опередил японца Аюму Хирано. Бронзу с показателем 92,00 завоевал австралиец Скотти Джеймс. Для Уайта это третье олимпийское золото. Ранее он побеждал в Турине в 2006 году и в Ванкувере в 2010-м, а четыре года назад в Сочи стал четвертым. Золото Уайта стало сотым для США в зимних Играх.

Голландская конькобежка Йорин Тер Морс завоевала золото на дистанции 1000 метров. Второй стала японка Нао Кодаира. Замкнула тройку еще одна представительница Японии Михо Такаги.

Немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт взяли золото в двойках в санном спорте. Серебро у австрийцев Петера Пенцы/Георга Фишлера (отставание от лидера – 0,088 секунды), бронза – у другой немецкой двойки Тони Эггерт/Саша Бенеккен (+0,290).

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