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Спортсменам в Пхёнчхане выдали рекордные 110 тысяч презервативов, побив достижение Сочи
На 10 000 тысяч больше, чем в 2014-м.
Олимпиада в Пхёнчхане побила рекорд по количеству выданных спортсменам презервативам. Организаторы приготовили для участников 110 000 средств защиты, что на 10 000 тысяч больше, чем на ОИ в Сочи.
«Корзины с презервативами будут размещены как в мужских, так и женских туалетах», – отметили организаторы. При этом они не думают, что все презервативы будут использованы по назначению.
- В среднем на одного жителя Олимпийской деревни приходится 37 презервативов на каждый из 16 соревновательных дней.
- Презервативы – одни из главных сувениров на Олимпиадах, их часто забирают на память после окончания Игр.
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