ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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Спортсменам в Пхёнчхане выдали рекордные 110 тысяч презервативов, побив достижение Сочи

Спортсменам в Пхёнчхане выдали рекордные 110 тысяч презервативов, побив достижение Сочи
Eurosport

42 мин. назадОбновлено 21 мин. назад

На 10 000 тысяч больше, чем в 2014-м.

Олимпиада в Пхёнчхане побила рекорд по количеству выданных спортсменам презервативам. Организаторы приготовили для участников 110 000 средств защиты, что на 10 000 тысяч больше, чем на ОИ в Сочи.

«Корзины с презервативами будут размещены как в мужских, так и женских туалетах», – отметили организаторы. При этом они не думают, что все презервативы будут использованы по назначению.

  • В среднем на одного жителя Олимпийской деревни приходится 37 презервативов на каждый из 16 соревновательных дней.
  • Презервативы – одни из главных сувениров на Олимпиадах, их часто забирают на память после окончания Игр.

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