Медали Трегубова, Спицова и Ворониной. Самое важное о седьмом дне Олимпиады

Событие дня

Пока россияне собирают серебро и бронзу, белорусы стрельнули по-крупному: медаль Анны Гуськовой стала для Белоруссии первой, но сразу золото. 25-летняя спортсменка не знала равных в акробатике и не оставила шансов китаянкам Синь Чжан и Фанью Конг.

Анна ГуськоваGetty Images

Фейл дня

Если и найдется спортсмен, который навсегда захочет забыть Игры в Пхёнчхане, то это Михаил Коляда. Тремя падениями в командных соревнованиях лимит невезения исчерпан не был, и в короткой программе турнира одиночек 22-летний фигурист снова упал.

После проката Коляда отказался от общения с журналистами. Перед произвольной программой он идет лишь восьмым.

Михаил КолядаGetty Images

Цитата дня

Новоиспеченный серебряный медалист Пхёнчхана Никита Трегубов прокомментировал конфликт с британцами и американцами:

«Британец [Доминик Парсонс], который был со мной на подиуме, точно поздравил, а остальные – без понятия. Я просто уже не замечал, кто там меня поздравляет. Будут ли теперь они со мной здороваться? Без понятия».

ОАР

День принес России три медали. Начало положил скелетонист Никита Трегубов уделавший всех, кроме корейца Юн Сун-Бина. Еще и Владислав Марченков вклинился в топ-15.

Никита ТрегубовGetty Images

По итогам гонки на 15 километров Денис Спицов принес очередную бронзу лыжной сборной России. 21-летний россиянин уступил всего пять секунд Симену Хегстаду Крюгеру, а вот Дарио Колонья был недосягаем для всех. Андрей Мельниченко стал 14-м, Андрей Ларков – 20-м, Алексей Виценко – 49-й.

Конькобежка Наталья Воронина взяла бронзу на дистанции 5000 метров, уступив 2,13 секунды чешке Мартине Сабликовой. Голландцев же (в этот раз Эсме Виссер) всегда следует выносить за скобки.

Мужская сборная России по хоккею после поражения от Словакии выместила злость на Словении – 8:2. 20-летний Кирилл Капризов стал самым молодым автором хет-трика на Олимпийских играх.

У женской сборной по керлингу дела сложились хуже – поражение от Швеции со счетом 4:5. В трех встречах россиянки одержали одну победу.

Российские фигуристы-одиночники, скорее всего, останутся без медалей. Если у ведущего пятым после короткой программы Дмитрия Алиева определенные шансы есть, то Михаилу Коляде остается надеяться, что все семь опережающих его соперников упадут 17 февраля по два-три раза.

Михаил КолядаGetty Images

Фристайлеры Любовь Никитина и Александра Орлова завершили борьбу за медали во втором финале.

Сноубордистка Кристина Пауль дошла до малого финала в борд-кроссе, но не финишировала и стала 12-й. Мария Васильцова завершила борьбу в четвертьфинале.

Горнолыжница Екатерина Ткаченко завершила соревнования в слаломе на 32-й строчке.

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СноубордGetty Images

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