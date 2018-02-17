ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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Казахстан – абсолютный лидер по премиальным за медали Олимпиады-2018

Казахстан – абсолютный лидер по премиальным за медали Олимпиады-2018
Eurosport

1 час назад

Россия – седьмая.

Британская компания Consultancy провела исследование и определила, представители какой страны получают наибольшие призовые от государства за медали Олимпийских игр-2018.

Абсолютным лидером оказался Казахстан. Олимпийские чемпионы из Казахстана получат 215 тысяч евро, серебряные призеры – 125 тысяч, бронзовые – 62,5 тысячи. Пока только фристайлистка Юлия Галышева разорила государство на 62,5 тысячи евро.

Второе место с большим отставанием занимает Италия, чьи призеры в зависимости от достоинства медали получат 150, 75 или 50 тысяч евро. Следом идут Латвия, Белоруссия, Украина и Чехия. Россия расположилась на седьмом месте (56,4 тысяч – 35,3 тысяч – 24 тысяч).

Лидеры медального зачета немцы – лишь 17-е по призовым (20 тысяч – 15 тысяч – 10 тысяч).

  • Россия идет 16-й в медальном зачете (0-2-7).

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