Бронзовая эстафета России, золото Кузьминой и разгром США. Самое важное о восьмом дне Олимпиады

Событие дня

День начался с суперсенсации. Звезда сноуборда Эстер Ледецка представляет Чехию еще и в горных лыжах, но в этом виде спорта она никогда особых успехов не добивалась.

Несмотря на нулевую историю достижений и 26-й номер посева 22-летняя чешка порвала всех в супергиганте и сама удивилась такому результату. Теперь Ледецка желает золото и в любимом сноуборде.

Эстер Ледецка Getty Images

Женский масс-старт принес русской школе биатлона золото и серебро, но самой России – ноль. Старшая сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина вслед за серебром в пасьюте и классике уверенно выиграла гонку с общего старта и стала трехкратной олимпийской чемпионкой. Но финишировала она со словацким флагом.

Серебро завоевала Дарья Домрачева. Для Белоруссии.

Анастасия КузьминаGetty Images

Фейл дня

Из двух лютых фейлов, поджидавших Россию в восьмой день, трудно выбрать более жесткий. Два падения Михаила Коляды уже никого не удивили, но, к несчастью, его недуг подхватил Дмитрий Алиев, грохнувшийся с пятого на седьмое место.

От биатлонистки Татьяны Акимовой в масс-старте медалей не ждали, но последнее место – катастрофа при любых раскладах. Россиянка прошла без промахов первые два рубежа, но к первой стойке проиграла Анастасии Кузьминой ногами 1 минуту 45,7 секунды. А дальше случились ноль закрытых мишеней на третьем рубеже. 30-е место с почти минутным отставанием от 29-го.

Татьяна АкимоваGetty Images

Цитата дня

Один из двух первых геев в истории олимпийской сборной США, фигурист Адам Риппон, о себе:

«Я не гей-икона и не гей-любимчик Америки. Я просто икона и любимчик! А если серьезно, я показал миру, что я крутой атлет и смелый человек. Будьте собой».

ОАР

Женская эстафета в лыжных гонках принесла России (Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская) очередную бронзу. Очень обидную: россиянки шли в лидерах 3/4 дистанции, но на последнем этапе Нечаевскую съели глыбы Марит Бьорген и Стина Нильссон.

Исторического успеха добилась женская сборная России по хоккею, впервые в истории выйдя в полуфинал. В четвертьфинале была уничтожена Швейцария – бронзовый призер Сочи (6:2).

Дмитрий Алиев и Михаил Коляда провалили произвольную программу, упав по разу. В итоге – седьмое и восьмое места соответственно.

Шорт-трекист Семен Елистратов не вышел в финал А на дистанции 1000 км и завершил соревнования седьмым.

Шорт-трекистки Екатерина Ефременкова и Софья Просвирнова остались без полуфинала на дистанции 1500 метров.

Сборная России по хоккеюGetty Images

В женском биатлонном масс-старте Россию представила только Татьяна Акимова. Она допустила 6 промахов и заняла последнее место.

Российские керлингистки снова проиграли на групповом этапе. В этот раз обидчиком выступили США – 6:7. В этот же день девушки из России встретились с японками. Все завершилось очередным поражением – 5:10.

Фристайлистка Анастасия Таталина стала 12-й в слоупстайле, Лана Прусакова выбыла в квалификации.

Фристайлисты Павел Кротов и Илья Буров вышли в финал в акробатике, Максим Буров и Станислав Никитин завершили борьбу. Медали будут разыграны 18 февраля.

Сборная России по хоккею нырнула в плей-офф с первого места в группе (6 очков, +2-1). Команда Олега Знарка отправила четыре безответные шайбы в ворота сборной США в заключительном матче группы. По дублю в составе победителей оформили Илья Ковальчук и Николай Прохоркин.

В прыжках на лыжах с большого трамплина золото взял поляк Камил Стох, а максимальный результат среди русских спортсменов показал Евгений Климов – 26-е место (220,6; 118,0 м). Денис Корнилов замкнул тридцатку – 196,3 (110,5 м).

Фото дня

Фото дня: Матильда Гремо, падениеGetty Images

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