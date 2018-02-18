Рекорд Мартена Фуркада и мельдоний в русском керлинге. Самое важное о девятом дне Олимпиады

Событие дня

Мартен Фуркад вышел на масс-старт с еще шестью чемпионами мира в этой дисциплине – самая жесткая конкуренция, с которой он сталкивался на Играх-2018.

После первой стрельбы и одного промаха Мартен откатился на 19-е место, поднимался с каждым этапом, стал первым после половины дистанции и уходил на финальный круг с Симоном Шемппом на спине. На трассе француз с немцем разбирались до самого конца и пришли к ленточке в одни ноги. Фотофиниш показал, что выпад Фуркада был лучше.

Мартен Фуркад, Симон Шемпп, фотофиниш, Олимпиада, Пхёнчхан-2018Eurosport

Мартен выиграл четвертое золото Игр (уже второе в Пхёнчхане) и стал самым титулованным французским олимпиоником всех времен. На всех Олимпиадах – зимних и летних. Фантастика.

Фейл дня

«Спорт-Экспресс» сообщил, что в крови керлингиста Александра Крушельницкого нашли мельдоний. Сам спортсмен в течение часа после новости заявил, что ничего не знает об этом, хотя к нему уже ехали допинг-офицеры.

Репортер газеты Дмитрий Зеленов подтвердил, что проба А Крушельницкого оказалась положительной, а пробу Б вскроют завтра в присутствии спортсмена. «Что это значит? 99% хана», – затвитил Зеленов. В ОКР уже заявили, что МОК предупредил их о положительной пробе одного из спортсменов, но не назвал его имя.

Цитата дня

«Я так счастлива, что не знаю даже, что говорить вообще. Я просто благодарна своим спортсменам и тренерам за такие прекрасные минуты на такой трудной Олимпиаде», – со слезами произнесла президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

ОАР

Горнолыжник Иван Кузнецов не финишировал в первой попытке гигантского слалома.

Русские лыжники завоевали серебро в эстафете. После двух этапов ОАР шла второй с преимуществом в 24,5 секунды, Червоткин на третьем этапе много привез и финишировал с отставанием в 16. Денис Спицов бросился в погоню, на последнем круге даже вышел вперед Йоханнеса Клэбо на подъеме и все же проиграл ему в финишном рывке. У Спицова это вторая медаль Пхёнчхана (бронза в спринте и серебро в эстафете), а еще четвертое место в скиатлоне после завала на стартовых метрах. Будет ли золото в командном спринте?

Денис СпицовGetty Images

Бобслеисты Алексей Стульнев и Василий Кондратенко идут 20-ми после двух попыток в соревновании двоек. 19 февраля пройдут два финальных заезда.

Илья Буров был ниже Павла Кротова во всех попытках финала во фристайле, но на самом решающем этапе был четче. С результатом 122,17 Буров увидел кучу падений фаворитов и добрался до бронзовой медали. Кротов спиной коснулся снега при приземлении и получил четвертое место.

Конькобежка Ангелина Голикова на любимой дистанции 500 метров стартовала в последнем забеге, проиграла еще австрийке Херцог и осталась на седьмом месте с отставанием в 0,68 секунды.

Фото дня

Александр Абраменко и Илья Буров – Украина и РоссияGetty Images

Инстаграм дня

Медали

Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане

Все-все-все главные истории в вашем телеграме