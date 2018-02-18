ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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«Увидимся в Токио-2020. Скорее всего. Допинг». Кто-то, возможно, Bild, троллит Россию в Пхёнчхане

«Увидимся в Токио-2020. Скорее всего. Допинг». Кто-то, возможно, Bild, троллит Россию в Пхёнчхане
Eurosport

11 мин. назад

Их борьба.

Журналист Bild Маттиас Марбург выложил в твиттере оскорбительную записку, которая была прикреплена к двери офиса сборной России в Пхёнчхане.

«На двери записка, в которой написано: «Увидимся в Токио-2020... возможно», – написал Марбург, добавив хэштег #допинг.

Марбург сделал вид, будто случайно наткнулся на чей-то забавный троллинг, но комментаторы под постом заподозрили, что это развлекается сам журналист :

«Узнаваемый стиль Bild. Сам придумал, сам написал, сам повесил, сам сфотографировал, сам запостил».

  • Во время Олимпиады-2016 в Рио Bild игнорировал результаты российских спортсменов и публиковал медальный зачет без России.
  • Россия выступает в Пхёнчхане под олимпийским флагом, без гимна. Команда называется Олимпийские атлеты из России.

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