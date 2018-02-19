Олимпийский дух давно мертв. Главное – победа, а не участие

Один из главных героев корейской Олимпиады – недолыжник из Мексики по имени Герман Мадрасо. Он приперся в Пхенчан в 43 года, занял последнее место (отрыв от победителя кошмарен – 26 минут) и пообещал, что теперь будет бегать на лыжах до конца жизни.

Человека тут же канонизировали: сначала участники той гонки подняли его на руки, затем чемпион лично поприветствовал мексиканца, а после этого историю Германа пересказали топовые медиа, причем не только спортивные.

Четыре года назад в роли Германа Мадрасо была Ванесса Мэй. Перед Олимпиадой в Сочи она сменила фамилию, подхватила флаг Таиланда и даже сфальсифицировала результаты отбора в Словении – естественно, все ради последнего места в гигантском слаломе.

Ванесса МэйImago

И еще один сюжет, чуть более древний. 1988 год, пухлый британец Эдди Эдвардс едет в Калгари прыгать с трамплина, финиширует на самом дне таблицы, но завоевывает респекты всех зрителей и соперников. Через 28 лет про его величайший подвиг вышел фильм с Хью Джекманом – правды там даже меньше, чем в «Движении вверх».

К сожалению, все эти лузерские зарисовки невероятно смешны и наивны. Потому что в лучшем случае Олимпиада – жесточайшие соревнования для профессиональных спортсменов, а в худшем – крайне политизированное мероприятие.

Но кейсы Германа, Ванессы и Эдди позволяют пафосно заявить: да, Олимпийский дух жив, Олимпиада – праздник спорта, а барон Де Кубертен бы нами гордился. Какой же бред. Связывать жизнеспособность Олимпийского духа с безнадежными последними местами – то же самое, что кинуть 10 рублей в шапку нищему в метро, а потом напечатать пачку визиток со словами «заслуженный филантроп России».

Нужно грамотно оценивать реальность. Например, все идет к тому, что скоро в России выпустят БАДы для мужчин с рекламным слоганом «Чтобы не падал, как Коляда». Но если ценность Олимпиады – в участии, разве можно уничтожать несчастного Михаила? Да, он приехал, переволновался, поплыл и стал многократным приседателем на задницу. Но по Кубертену, зародившему тот самый Олимпийский дух, Коляду следует поддержать, а не казнить.

Михаил КолядаGetty Images

Естественно, это уже невозможно – романтике давно не место в спорте высших достижений, а «неофициальный медальный зачет» – самая лживая формулировка на свете. Люди готовятся к Олимпиадам годами, живут на сборах, убивают здоровье, вкалывают (во всех смыслах) ради призовых и «Мерседесов» – короче, таких ребят не удовлетворишь одним присутствием на Играх. Им приходится либо выигрывать, либо страдать, переживать и тренироваться еще больше.

Чисто для участия Олимпиада уже не годится: если хочешь просто где-то засветиться, посоревноваться или просто позаниматься спортом – регистрируйся на марафоны, ультрамарафоны, турбомарафоны или любые другие открытые соревнования для любителей, а не позорься на ОИ с отвратительными результатами.

Пора признать: заповеди Де Кубертена давно умерли, Олимпиада – площадка для профи, а псевдовдохновляющая экзотика вроде тайской скрипачки и мексиканского лыжника – всего лишь оправдание для чиновников, которые сначала придумывают нелепые определения («Спортсмен из России») и запрещают постить флаг своей страны в соцсети, а потом лицемерно кукарекают про какой-то Олимпийский дух.

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