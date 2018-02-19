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В Перми сожгли чучело Родченкова. Ну а чего удивительного: Масленица же

В Перми сожгли чучело Родченкова. Ну а чего удивительного: Масленица же
Eurosport

13 мин. назад

Сбылась мечта тех, кто писал сумасшедшие фразы в интернете типа «Гори ты в огне».

В Перми местные жители сожгли на масленицу чучело Григория Родченкова.

Помимо фотографии главного разоблачителя российского спорта, создатели чучела разместили в районе груди куклы листочек, на котором напечатали «WADA». Возможно, это месседж всемирному антидопинговому агентству.

  • Показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории легли в основу обвинения России в государственной поддержке допинговой программы.
  • Всемирное антидопинговое агентство требовало отстранить российских спортсменов от Олимпиады в Пхёнчхане.

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