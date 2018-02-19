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В Перми сожгли чучело Родченкова. Ну а чего удивительного: Масленица же
Сбылась мечта тех, кто писал сумасшедшие фразы в интернете типа «Гори ты в огне».
В Перми местные жители сожгли на масленицу чучело Григория Родченкова.
Помимо фотографии главного разоблачителя российского спорта, создатели чучела разместили в районе груди куклы листочек, на котором напечатали «WADA». Возможно, это месседж всемирному антидопинговому агентству.
- Показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории легли в основу обвинения России в государственной поддержке допинговой программы.
- Всемирное антидопинговое агентство требовало отстранить российских спортсменов от Олимпиады в Пхёнчхане.
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