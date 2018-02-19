Двойное золото в бобслее и 5 шайб от Канады в хоккее. Самое важное о десятом дне Олимпиады

Событие дня

Канадские бобслеисты Джастин Криппс и Александр Копач лидировали после трех попыток в соревновании двоек. Но после решающего заезда с ними сравнялся немецкий экипаж Франческо Фридриха и Торстена Маргиса. Команды завершили выступление с одинаковоым временем с точностью до сотых – 3.16,86. В итоге золото в двойках достанется четырем спортсменам.

Francesco Friedrich und Thorsten MargisGetty Images

Фейл дня

Допинг-офицеры снова срывают тренировки российским спортсменам. Фигуристка Алина Загитова вышла на вечернее занятие на олимпийской арене в Канныне, но покинула лед уже через 5 минут из-за необходимости сдать допинг-тест. Помимо анализов крови, от Загитовой потребовали сдать мочу, но эта процедура была отложена из-за нервного состояния фигуристки.

Алина ЗагитоваEurosport

Цитата дня

Нападающая женской сборной России по хоккею Ольга Сосина раскритиковала судейство матча ОАР – Канада:

«Конечно, мы верили в победу. Играли, но не забили такой хороший момент. Опять подвели удаления, но это уже надоело. Абсурдно уже! В одну сторону судят! Они как будто не хотят замечать, подъезжаешь к судьям, спрашиваешь, почему они не хотят момент посмотреть», – сказала Сосина.

ОАР

Танцевальная пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занимают шестое место после короткой программы. У них 75,47 балла. Лидируют канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр с мировым рекордом 83,67 балла.

Женская сборная ОАР по хоккею проиграла в полуфинале Канаде – 0:5. В матче за бронзу 21-го февраля россиянки сыграют с командой Финляндии.

Бобслеисты Алексей Стульнев и Василий Кондратенко стали 20-ми в соревновании двоек.

Сборная ОАР по прыжкам с трамплина (Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Евгений Климов) стала седьмой в командных соревнованиях.

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Норовирус – он для всех норовирус. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юна Ким на трибунах ледового дворца:

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