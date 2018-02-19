«Иногда что-то идет не по плану». МОК использует нераскрытую снежинку Сочи-2014 при ошибке на сайте

МОК затроллил зимние Олимпийские игры-2014 в Сочи.

При возникновении ошибки 404 на официальном сайте МОК пользователь видит знаменитую нераскрывшуюся снежинку Игр-2014 и надпись: «Иногда что-то идет не по плану».

Одна из снежинок не раскрылась в кольцо во время церемонии открытия Игр Сочи-2014. На церемонии закрытия организаторы затроллили сами себя.

Нераскрывшаяся снежинка в Сочи-2014. ВоссозданиеGetty Images

Россия занимает 20-е место в медальном зачете Игр в Пхёнчхане.

При этом Россия идет пятой по общему количеству наград – 11 (0-3-8).

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