ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Getty Images

«Иногда что-то идет не по плану». МОК использует нераскрытую снежинку Сочи-2014 при ошибке на сайте

«Иногда что-то идет не по плану». МОК использует нераскрытую снежинку Сочи-2014 при ошибке на сайте
Eurosport

22 мин. назадОбновлено 20 мин. назад

Трололо.

МОК затроллил зимние Олимпийские игры-2014 в Сочи.

При возникновении ошибки 404 на официальном сайте МОК пользователь видит знаменитую нераскрывшуюся снежинку Игр-2014 и надпись: «Иногда что-то идет не по плану».

Одна из снежинок не раскрылась в кольцо во время церемонии открытия Игр Сочи-2014. На церемонии закрытия организаторы затроллили сами себя.

Нераскрывшаяся снежинка в Сочи-2014. Воссоздание

Нераскрывшаяся снежинка в Сочи-2014. ВоссозданиеGetty Images

  • Россия занимает 20-е место в медальном зачете Игр в Пхёнчхане.
  • При этом Россия идет пятой по общему количеству наград – 11 (0-3-8).

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Последние видео
Олимпийские игры
Все медали девятого дня Олимпиады-2018
Олимпийские игры
Все медали восьмого дня Олимпиады-2018
Олимпийские игры
Все медали седьмого дня Олимпиады-2018
Олимпийские игры
Все медали шестого дня Олимпиады-2018
Олимпийские игры
Все медали пятого дня Олимпиады-2018
Смотрите сейчас
Олимпийские игры
ВСЕ МЕДАЛИ ДЕВЯТОГО ДНЯ ОЛИМПИАДЫ-2018
Популярные видео
Олимпийские игры
Все медали восьмого дня Олимпиады-2018
Олимпийские игры
Все медали седьмого дня Олимпиады-2018
Возможно, вам это понравится
Последние видео
Олимпийские игры
Все медали девятого дня Олимпиады-2018
Все медали девятого дня Олимпиады-2018
Олимпийские игры
Все медали восьмого дня Олимпиады-2018
Все медали восьмого дня Олимпиады-2018
Олимпийские игры
Все медали седьмого дня Олимпиады-2018
Все медали седьмого дня Олимпиады-2018