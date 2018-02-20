Олимпиаду в Пхёнчхане увидит каждый третий землянин

Директор по менеджменту службы телевещания Олимпийских игр Тимо Люмэ рассказал, что каждый третий из 7,5 миллиардов землян (2,5 миллиарда) посмотрит зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.

«По сравнению с Играми в Сочи число вещательных часов увеличено на 14 процентов, сочетание телевизионного контента по сравнению с цифровым – один к двум. Примерно 30 процентов – то есть каждый третий житель Земли – будут смотреть Олимпийские игры в Пхёнчхане», - приводит слова Люмэ ТАСС.

Церемония открытия Олимпийских Игр-2018Getty Images

Церемонию открытия Игр 9 февраля посмотрели около 300 млн зрителей.

Больше всего зрителей было в Южной Корее – 10 миллионов человек.

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