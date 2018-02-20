ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Getty Images

Олимпиаду в Пхёнчхане увидит каждый третий землянин

Олимпиаду в Пхёнчхане увидит каждый третий землянин
Eurosport

1 час назадОбновлено 45 мин. назад

За церемонией открытия Игр следили 300 миллионов зрителей.

Директор по менеджменту службы телевещания Олимпийских игр Тимо Люмэ рассказал, что каждый третий из 7,5 миллиардов землян (2,5 миллиарда) посмотрит зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.

«По сравнению с Играми в Сочи число вещательных часов увеличено на 14 процентов, сочетание телевизионного контента по сравнению с цифровым – один к двум. Примерно 30 процентов – то есть каждый третий житель Земли – будут смотреть Олимпийские игры в Пхёнчхане», - приводит слова Люмэ ТАСС.

Церемония открытия Олимпийских Игр-2018

Церемония открытия Олимпийских Игр-2018Getty Images

  • Церемонию открытия Игр 9 февраля посмотрели около 300 млн зрителей.
  • Больше всего зрителей было в Южной Корее – 10 миллионов человек.

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