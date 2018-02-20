На допинге попался не русский, биатлон снова принес страдания и боль. Итоги 11-го дня Олимпиады

Событие дня

В фигурном катании побили сразу три рекорда планеты. Сначала французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили новое мировое достижение в произвольной программе – 123,35 балла. Вместе с результатом короткой оценки стали рекордными еще и по сумме – 205,28.

За французами катались канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр. Их выступление было хорошим, но не отличным, поэтому судьи дали им меньше баллов чем соперникам за произвольную. В сумме же они превзошли достижение французов (206,07 балла) и взяли золото. Вирчу/Мойр стали самыми титулованными фигуристами в истории Игр – у них золото Ванкувера-2010 и в командном турнире Пхёнчхана-2018, а также два серебра Сочи-2014.

Фэйл дня

Жига Еглич, Словения, Пхёнчхан-2018Getty Images

Словенский хоккеист Жига Еглич попался на допинге и в течение 24 часов должен покинуть Олимпийскую деревню. Он не поехал на матч 1/8 финала с Норвегией и подтвердил, что в его крови нашли запрещенные вещества. «Я принимаю это лекарство из-за астмы по рецепту врача, – сказал Еглич. – Мне назначили его в Словении в 2017 году после обследования дыхательных путей. К сожалению, я забыл зарегистрировать его как терапевтическое исключение».

Цитата дня

Александр КрушельницкийGetty Images

«Мой положительный тест на мельдоний стал для меня и для Насти не просто шоком. Это огромный удар и по репутации, и по карьере. Не говоря о том, что только напрочь лишенный здравого смысла человек может использовать любого рода допинг, и тем более такой как мельдоний, в преддверии Олимпийских игр, где тестирование на самом высоком уровне», – сообщил Александр Крушельницкий.

ОАР

Керлингистки выбыли из борьбы за медали. Британки победили японок и гарантировали минимум четвертое место. В плей-офф из группы выходит топ-4, Россия докатает оставшиеся матчи и уедет из Южной Кореи.

Завтра хоккеисты сыграют с Норвегией. Это стал ясно после волевой победы скандинавов в овертайме над словенцами – 2:1.

Екатерина Боброва и Дмитрий СоловьевGetty Images

Фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев приподнялись в произвольной программе после шестого места в короткой, но по сумме баллов заняли лишь пятое место. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – 13-е.

Фристайлистка Валерия Демидова стала шестой в хавпайпе. Ее результат – 80,6, до бронзы не хватило 11 баллов. Это на один больше, чем до предпоследнего места в финале.

Фристайлист Павел Чупа не попал в финал хавпайпа, завершив квалификацию на 24-м месте.

Антон БабиковGetty Images

Биатлонисты сборной России проиграли больше двух минут и финишировали девятыми в смешанной эстафете.

В женской эстафете на 3000 метров русские шорт-трекистки заняли пятое место. Они выступали в финале Б, но из-за дисквалификации двух сборных из финала А попали в итоговый топ-5.

Шорт-трекисты Семен Елистратов и Софья Просвирнова не попали в четвертьфиналы на 500 и 1000 метров. В решающие забеги пробились Александр Шульгинов и Екатерина Ефременкова, а Павел Ситников был дисквалифицирован.

Александра Родионова и Юлия Беломесных заняли лишь 17 место по итогам двух попыток в соревнованиях бобслейных двоек. Их подруги Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова стали 18-ми.

В двоеборье равных не было немцам Ридзеку, Риссле и Френцелю, которые оккупировали пьедестал. Эрнест Яшин из России занял только 35 место, отстав от победителя почти на 4 минуты.

Фото дня

Мартен Фуркад снова финишировал с флагом. На этот раз лидер французов привез команду к золоту в смешанной эстафете.

Мартен ФуркадGetty Images

Инстаграм дня

Медали

Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане

Все-все-все главные истории в вашем телеграме