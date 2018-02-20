ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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Правительство РФ заготовило 140 машин BMW для участников Олимпийских игр в Пхёнчхане

Правительство РФ заготовило 140 машин BMW для участников Игр
Eurosport

59 мин. назадОбновлено 50 мин. назад

Подарочки уже ждут своих героев.

Фонд поддержки олимпийцев России закупил машины BMW через российское представительство этой автомобильной компании.

Один из слушателей радиостанции прислал видео, на котором видны ряды машин BMW моделей Х4, Х5 и Х6. На дверях и капоте автомобилей можно заметить логотип Фонда поддержки олимпийцев. Как утверждает автор ролика, для российских спортсменов приготовлено 140 машин, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

  • Призерам ОИ в Рио тоже дарили автомобили: за золотые медали – BMW X6, за серебряные – модель Х4, за бронзовые – Х3.
  • Вручение подарков состоится 28 февраля.

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