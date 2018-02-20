Правительство РФ заготовило 140 машин BMW для участников Олимпийских игр в Пхёнчхане

Фонд поддержки олимпийцев России закупил машины BMW через российское представительство этой автомобильной компании.

Один из слушателей радиостанции прислал видео, на котором видны ряды машин BMW моделей Х4, Х5 и Х6. На дверях и капоте автомобилей можно заметить логотип Фонда поддержки олимпийцев. Как утверждает автор ролика, для российских спортсменов приготовлено 140 машин, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Призерам ОИ в Рио тоже дарили автомобили: за золотые медали – BMW X6, за серебряные – модель Х4, за бронзовые – Х3.

Вручение подарков состоится 28 февраля.

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