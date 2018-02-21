Медведева и Загитова всех изничтожили. Итоги 12-го дня Олимпиады

Событие дня

Александр Большунов и Денис Спицов принесли России очередную награду в лыжных гонках. Спортсмены навязали борьбу соперникам из Норвегии, Франции и Швеции в командном спринте и на последних метрах дистанции отстояли серебро.

Фейл дня

Российский фристайлер Сергей Ридзик считался фаворитом в борьбе за золото в ски-кроссе, но упустил шанс, возможно, всей жизни из-за соперника. На старте финального заезда Сергей катил вторым-третьим и собирался идти на обгон, когда канадец Кевин Друри потерял равновесие и рухнул Ридзику под ноги. Спортсмен из России упал, но завершил гонку третьим.

Цитата дня

«Самое главное, что хорошая курочка по зернышку клюет. И это зернышко мы склевали», – Владислав Третьяк как боженька прокоментировал победу российских хоккеистов над Норвегией.

ОАР

Сергей Ридзик принес России неожиданную бронзу в ски-кроссе, которая стала для страны первой наградой ОИ в этой дисциплине. Сергей мог рассчитывать на большее, но по ходу решающего заезда его сбил соперник из Канады.

Женская сборная России по хоккею предсказуемо проиграла Финляндии матч за бронзу (2:3). После 1:5 в группе рассчитывать на победу было слишком наивно.

Алина Загитова и Евгения Медведева не удивили результатами (первые две позиции), но порадовали прокатами в короткой программе. Медведева откатала с мировым рекордом (81,61), но Загитова через десять минут обновила цифры (82,92). Соперничество россиянок в произвольной программе будет очень жарким.

Евгения МедведеваGetty Images

Наталья Непряева и Юлия Белорукова финишировали девятыми в командном спринте, отстав от победителя на 45 секунд. Две трети дистанции девушки держались в группе лидеров, но не выдержали отрыва конкуренток (США, Швеции и Норвегии), а потом Непряева сломала палку.

Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова не попали в призы в соревновании женских бобслейных двоек. Парочка из России показала 14-й результат, проиграв победителям 0,67 секунды. Их обогнал даже боб из Ямайки – такие дела.

Денис Спицов и Александр Большунов порвали почти всех в мужском командном спринте. Их обогнали только гении из Норвегии – Мартин Сундбю и Йоханнес Клэбо. Сразу четыре сборные – Норвегия, ОАР, Франция и Швеция – претендовали на медали, но российские спортсмены довольствовались лишь серебром. Хотя – лишь ли?

Мужская сборная России по хоккею более чем уверенно пробилась в полуфинал Игр. Хоккеисты из Норвегии оказались статистами перед командой Олега Знарка, которая закинула в ворота противника шесть шайб (6:1).

Фото дня

Американки Киккан Рэндал и Джессика Диггинс очень эмоционально переживали первое в истории золото страны в лыжах.

Киккан РэндалGetty Images

Инстаграм дня

Российские биатлонисты немного веселятся. Есть же поводы. Согласны?

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