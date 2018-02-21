24 февраля МОК решит судьбу флага России на закрытии Олимпийских игр в Пхёнчхане

Решение о допуске делегации российских спортсменов флагом России на закрытии Олимпиады-2018 МОК примет в субботу, 24 февраля, за сутки до церемонии. Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс:

«Исполком будет в субботу, решение будет приниматься большинством голосов. Но будет еще и сессия МОК в воскресенье. Сложно пока сказать, когда именно мы сможем объявить решение общественности», – сприводит слова Марка Адамса «Спорт-Эксрпесс».

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