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24 февраля МОК решит судьбу флага России на закрытии Олимпийских игр в Пхёнчхане
Даже после скандала с Крушельницким у команды атлетов из России есть шансы превратиться в сборную страны.
Решение о допуске делегации российских спортсменов флагом России на закрытии Олимпиады-2018 МОК примет в субботу, 24 февраля, за сутки до церемонии. Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс:
«Исполком будет в субботу, решение будет приниматься большинством голосов. Но будет еще и сессия МОК в воскресенье. Сложно пока сказать, когда именно мы сможем объявить решение общественности», – сприводит слова Марка Адамса «Спорт-Эксрпесс».
Церемония открытия ИгрGetty Images
- МОК приостановил членство ОКР 5 декабря по итогам расследования допингового скандала.
- Чистые атлеты из России выступают под флагом МОК.
- Церемония закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане пройдет 25 февраля.
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