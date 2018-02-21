ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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Inside the Games: МОК разрешит спортсменам из России пройти под флагом РФ на закрытии Игр

Inside the Games: МОК разрешит спортсменам из России пройти под флагом РФ на закрытии Игр
Eurosport

43 мин. назад

Общение налаживается.

Атлетам из России разрешат поднять флаг страны во время церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.

По информации Inside the Games, это стало возможным после встречи главы МОК Томаса Баха с вице-президентом ОКР Игорем Левитиным. Общение представителей прошло в положительном ключе, в результате которого было принято решение допустить флаг РФ.

  • Во время церемонии открытия Игр спортсмены из России вышли под олимпийским флагом, который нес волонтер.
  • МОК предупреждал российскую сторону, что, в случае примерного поведения фанатов и спортсменов, разрешит флаг РФ на закрытии Игр.

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