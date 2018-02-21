Inside the Games: МОК разрешит спортсменам из России пройти под флагом РФ на закрытии Игр

Атлетам из России разрешат поднять флаг страны во время церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.

По информации Inside the Games, это стало возможным после встречи главы МОК Томаса Баха с вице-президентом ОКР Игорем Левитиным. Общение представителей прошло в положительном ключе, в результате которого было принято решение допустить флаг РФ.

Во время церемонии открытия Игр спортсмены из России вышли под олимпийским флагом, который нес волонтер.

МОК предупреждал российскую сторону, что, в случае примерного поведения фанатов и спортсменов, разрешит флаг РФ на закрытии Игр.

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