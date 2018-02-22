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ОКР заплатил МОК 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы
Условия выполнены.
ОКР выплатил МОК 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы. Такую сумму МОК обязал внести ОКР по итогам расследования информации о применении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде-2014 в Сочи.
18 февраля глава делегации олимпийских атлетов из России в Пхёнчхане Станислав Поздняков заявил, что сумма должна быть выплачена до конца Игр-2018, которые завершаются 25 февраля.
- 5 декабря МОК приостановил членство ОКР, но разрешил чистым российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом.
- За 4 дня до окончания Игр в Пхёнчхане Россия идет 20-й в медальном зачете. На счету россиян 13 (0-4-9) медалей.
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