ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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ОКР заплатил МОК 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы

ОКР заплатил МОК 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы
Р-Спорт

1 час назадОбновлено 56 мин. назад

Условия выполнены.

ОКР выплатил МОК 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы. Такую сумму МОК обязал внести ОКР по итогам расследования информации о применении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде-2014 в Сочи.

18 февраля глава делегации олимпийских атлетов из России в Пхёнчхане Станислав Поздняков заявил, что сумма должна быть выплачена до конца Игр-2018, которые завершаются 25 февраля.

  • 5 декабря МОК приостановил членство ОКР, но разрешил чистым российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом.
  • За 4 дня до окончания Игр в Пхёнчхане Россия идет 20-й в медальном зачете. На счету россиян 13 (0-4-9) медалей.

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