ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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Золотая эстафета Белоруссии и конец гегемонии Канады в женском хоккее. Итоги 13-го дня Олимпиады

Золотая эстафета Белоруссии и конец гегемонии Канады в женском хоккее. Итоги 13-го дня Олимпиады
Eurosport

1 час назадОбновлено

Россия без медалей, но можно порадоваться за Дарью Домрачеву.

Событие дня

Трехкратная чемпионка Сочи Дарья Домрачева не улетит без золота и из Пхёнчхана. В бешенной по накалу и сюжету гонке белоруска приняла эстафету четвертой, покинула первый огневой рубеж лидером, а затем выдала валидольную стойку – три доппатрона на три незакрытые мишени. И Дарья справилась.

Вместе с Домрачевой чемпионками стали Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара Алимбекова.

Дарья Домрачева

Дарья ДомрачеваGetty Images

23-летний У Дацзин с мировым рекордом выиграл забег на 500 метров, а заодно принес Китаю первое золото Олимпиады-2018.

Сам Дацзин собрал полный комплект олимпийских наград: еще в Сочи-2014 он завоевал серебро и бронзу.

У Дацзин

У ДацзинGetty Images

Женская сборная США по хоккею прервала гегемонию Канады благодаря эпичной победе в серии буллитов. В 1998 году американки выиграл первый женский турнир на Играх в Нагано, после чего неизменно первенствовали «кленовые». Спустя 20 лет Олимпиада вернулась в восточную Азию, и история повторилась.

Фейл дня

Керлингист Александр Крушельницкий 22 февраля не выступал, но стал главным ньюсмейкером сборной России. Его бронза в паре с Анастасией Брызгаловой официально аннулирована из-за мельдония.

Легендарная Линдси Вонн не завершила, вероятно, последнюю олимпийскую гонку в карьере и осталась без медалей в комбинации. А ведь после скоростного спуска она шла лидером.

Линдси Вонн

Линдси ВоннGetty Images

Цитата дня

«Знаете, болельщики, у нас не команда, а просто **** [пятая точка]. Не верьте ни одному слову, это просто вранье. Тренер даже собрание не провел и не сообщил, почему так кинул меня. Ни Варвинец, ни Меркушина не попадали, все гонки хуже меня. Так больно и обидно, когда врут тебе в глаза», – Валентина Семеренко – о своем непопадании в эстафетную четверку.

ОАР

В четверг на старты вышли всего четверо спортсменов из России, и трое из них отстрелялись быстро.

Горнолыжник Александр Хорошилов показал 17-й результат в мужском слаломе, Иван Кузнецов не финишировал вовсе.

Александр Хорошилов

Александр ХорошиловGetty Images

Шорт-трекистка Екатерина Ефременкова выбыла после четвертьфинальных забегов на дистанции 1000 метров.

На этой же стадии завершил борьбу Александр Шульгинов (500 метров).

Фото дня

Женская сборная США перед победным финалом против Канады

Женская сборная США перед победным финалом против КанадыGetty Images

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