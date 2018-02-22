Золотая эстафета Белоруссии и конец гегемонии Канады в женском хоккее. Итоги 13-го дня Олимпиады

Событие дня

Трехкратная чемпионка Сочи Дарья Домрачева не улетит без золота и из Пхёнчхана. В бешенной по накалу и сюжету гонке белоруска приняла эстафету четвертой, покинула первый огневой рубеж лидером, а затем выдала валидольную стойку – три доппатрона на три незакрытые мишени. И Дарья справилась.

Вместе с Домрачевой чемпионками стали Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара Алимбекова.

Дарья ДомрачеваGetty Images

23-летний У Дацзин с мировым рекордом выиграл забег на 500 метров, а заодно принес Китаю первое золото Олимпиады-2018.

Сам Дацзин собрал полный комплект олимпийских наград: еще в Сочи-2014 он завоевал серебро и бронзу.

У ДацзинGetty Images

Женская сборная США по хоккею прервала гегемонию Канады благодаря эпичной победе в серии буллитов. В 1998 году американки выиграл первый женский турнир на Играх в Нагано, после чего неизменно первенствовали «кленовые». Спустя 20 лет Олимпиада вернулась в восточную Азию, и история повторилась.

Фейл дня

Керлингист Александр Крушельницкий 22 февраля не выступал, но стал главным ньюсмейкером сборной России. Его бронза в паре с Анастасией Брызгаловой официально аннулирована из-за мельдония.

Легендарная Линдси Вонн не завершила, вероятно, последнюю олимпийскую гонку в карьере и осталась без медалей в комбинации. А ведь после скоростного спуска она шла лидером.

Линдси ВоннGetty Images

Цитата дня

«Знаете, болельщики, у нас не команда, а просто **** [пятая точка]. Не верьте ни одному слову, это просто вранье. Тренер даже собрание не провел и не сообщил, почему так кинул меня. Ни Варвинец, ни Меркушина не попадали, все гонки хуже меня. Так больно и обидно, когда врут тебе в глаза», – Валентина Семеренко – о своем непопадании в эстафетную четверку.

ОАР

В четверг на старты вышли всего четверо спортсменов из России, и трое из них отстрелялись быстро.

Горнолыжник Александр Хорошилов показал 17-й результат в мужском слаломе, Иван Кузнецов не финишировал вовсе.

Александр ХорошиловGetty Images

Шорт-трекистка Екатерина Ефременкова выбыла после четвертьфинальных забегов на дистанции 1000 метров.

На этой же стадии завершил борьбу Александр Шульгинов (500 метров).

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Женская сборная США перед победным финалом против КанадыGetty Images

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