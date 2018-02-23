Триумф Загитовой и Медведевой, выход России в хоккейный финал. Итоги 14-го дня Олимпиады

Событие дня

Одно из центральных событий Олимпиады свелось к противостоянию российских фигуристок. Алина Загитова и Евгения Медведева не оставили шансов соперницам и в произвольной программе, набрав по 156,65.

Но в короткой программе двумя днями ранее сильнее была Алина. Она и обошла сильнейшую фигуристку двух предыдущих сезонов. У России первое долгожданное золото.

Спустя всего несколько часов Россия отметила первый за долгие годы выход в хоккейный финал. 22 февраля 1998 года Чехия лишила блестящую команду Владимира Юрзинова и Павла Буре золота. Спустя 20 лет плюс один день, 23 февраля, именно чехи были убраны с пути в финал – 3:0. В Решающем матче команду Знарка ждет Германия.

Фейл дня

Перед заключительной стрельбой в мужской биатлонной эстафете на золото в равной мере претендовали норвежцы и шведы. Фаворитом гонки, разумеется, считалась Норвегия.

Первым же патроном и Фредрик Линдстрём, и Эмиль Хегле Свендсен выстрелили в молоко. Но если швед больше осечек не давал, то именитый норвежец дострелялся до штрафного круга. К счастью для Свендсена, соперники были достаточно далеко.

Цитата дня

После победы над чехами Павел Дацюк опять дал огненное интервью.

«Свежесть на следующий матч? Если вы немного вопросов зададите, я успею больше восстановиться. Францоуз напоминает Гашека? Это вы писали. Реклама – двигатель торговли».

ОАР

Алина Загитова и Евгения Медведева ожидаемо разыграли золотые медали в женском одиночном разряде. 15-летняя Алина оказалась по итогам двух прокатов чуть лучше. Мария Сотскова стала восьмой.

Мужская сборная России по хоккею впервые с 1998 года вышла в олимпийский финал. В полуфинале команда Олега Знарка разобралась с Чехией – 3:0.

Фристайлистка Анастасия Чирцова завершился борьбу за медали в ски-кроссе на стадии четвертьфинала. Виктория Заводовская выбыла в 1/8 финала.

Подпортила общее настроение информация о триметазидине, обнаруженном в пробе бобслеистки Надежды Сергеевой. 24 февраля МОК примет решение о флаге РФ на церемонии закрытия Олимпиады, и скандал с допингом не повысит шансы России.

Фото дня

Конечно, же слезы Медведевой.

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