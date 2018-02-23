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Триумф Загитовой и Медведевой, выход России в хоккейный финал. Итоги 14-го дня Олимпиады

Триумф Загитовой и Медведевой, выход России в хоккейный финал. Итоги 14-го дня Олимпиады
Eurosport

32 мин. назад

Пятница принесла России первое золото Пхёнчхана.

Событие дня

Одно из центральных событий Олимпиады свелось к противостоянию российских фигуристок. Алина Загитова и Евгения Медведева не оставили шансов соперницам и в произвольной программе, набрав по 156,65.

Но в короткой программе двумя днями ранее сильнее была Алина. Она и обошла сильнейшую фигуристку двух предыдущих сезонов. У России первое долгожданное золото.

Евгения Медведева и Алина Загитова

Спустя всего несколько часов Россия отметила первый за долгие годы выход в хоккейный финал. 22 февраля 1998 года Чехия лишила блестящую команду Владимира Юрзинова и Павла Буре золота. Спустя 20 лет плюс один день, 23 февраля, именно чехи были убраны с пути в финал – 3:0. В Решающем матче команду Знарка ждет Германия.

Россия – Чехия

Фейл дня

Перед заключительной стрельбой в мужской биатлонной эстафете на золото в равной мере претендовали норвежцы и шведы. Фаворитом гонки, разумеется, считалась Норвегия.

Первым же патроном и Фредрик Линдстрём, и Эмиль Хегле Свендсен выстрелили в молоко. Но если швед больше осечек не давал, то именитый норвежец дострелялся до штрафного круга. К счастью для Свендсена, соперники были достаточно далеко.

Эмиль Хегле Свендсен

Цитата дня

После победы над чехами Павел Дацюк опять дал огненное интервью.

«Свежесть на следующий матч? Если вы немного вопросов зададите, я успею больше восстановиться. Францоуз напоминает Гашека? Это вы писали. Реклама – двигатель торговли».

ОАР

Алина Загитова и Евгения Медведева ожидаемо разыграли золотые медали в женском одиночном разряде. 15-летняя Алина оказалась по итогам двух прокатов чуть лучше. Мария Сотскова стала восьмой.

Мужская сборная России по хоккею впервые с 1998 года вышла в олимпийский финал. В полуфинале команда Олега Знарка разобралась с Чехией – 3:0.

Фристайлистка Анастасия Чирцова завершился борьбу за медали в ски-кроссе на стадии четвертьфинала. Виктория Заводовская выбыла в 1/8 финала.

Подпортила общее настроение информация о триметазидине, обнаруженном в пробе бобслеистки Надежды Сергеевой. 24 февраля МОК примет решение о флаге РФ на церемонии закрытия Олимпиады, и скандал с допингом не повысит шансы России.

Фото дня

Конечно, же слезы Медведевой.

Евгения Медведева
Евгения Медведева
Евгения Медведева

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