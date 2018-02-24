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Немецкий журналист заподозрил Норвегию в употреблении допинга
Иначе зачем норвежцам столько препаратов от астмы?
Немецкий журналист Хайо Зеппельт в эфире телеканала Deutsche Welle высказал сомнения по поводу честности олимпийской сборной Норвегии.
В частности, Зеппельт недоволен тем, что норвежцы взяли в Пхёнчхан более 6 тысяч доз препаратов от астмы. «Напрашивается вопрос: а не идет ли здесь речь о злоупотреблении медицинскими препаратами и в конце концов о допинге? Это явная лазейка для людей, которые хотят применять допинг», – сказал журналист.
- На ОИ в Пхёнчхане Норвегия установила мировой рекорд по общему количеству наград – 38.
- ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.
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