ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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Немецкий журналист заподозрил Норвегию в употреблении допинга

Немецкий журналист заподозрил Норвегию в употреблении допинга
Eurosport

25 мин. назадОбновлено 17 мин. назад

Иначе зачем норвежцам столько препаратов от астмы?

Немецкий журналист Хайо Зеппельт в эфире телеканала Deutsche Welle высказал сомнения по поводу честности олимпийской сборной Норвегии.

В частности, Зеппельт недоволен тем, что норвежцы взяли в Пхёнчхан более 6 тысяч доз препаратов от астмы. «Напрашивается вопрос: а не идет ли здесь речь о злоупотреблении медицинскими препаратами и в конце концов о допинге? Это явная лазейка для людей, которые хотят применять допинг», – сказал журналист.

  • На ОИ в Пхёнчхане Норвегия установила мировой рекорд по общему количеству наград – 38.
  • ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.

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