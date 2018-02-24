Две русские медали в марафоне, двойное падение Заварзиной. Что еще случилось в 15-й день Олимпиады

Событие дня

Главный старт предпоследнего дня Олимпиады – лыжный марафон. 50 км классическим стилем считается одной из самых крутых лыжных дисциплин. Четыре года назад весь пьедестал этой гонки был российским. В Пхёнчхане стало на одного меньше. Александр Большунов до последнего километра шел на первом месте, но из-за неправильной тактики по смене лыж проиграл финну Йиво Нисканену. Бронзовую награды взял еще один россиянин Андрей Ларьков, опередивший Мартина Сундбю, Алекса Харви и Ханса Холунда.

Александр Большунов, Йиво Нисканен, Андрей ЛарьковGetty Images

Чешская спортсменка Эстер Ледецки победила в параллельном гигантском слаломе в сноуборде и стала первой, кому удавалось взять золото на одной Олимпиаде в двух разных видах. Ранее Ледецка заняла первое место в горнолыжном супергиганте.

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Фейл дня

Единственную награду России в сноуборде могла принести Алена Заварзина. В полуфинале гигантского параллельного слалома Заварзина ехала по более быстрому красному треку, но упала и пропустила немку Селину Йорг. В бронзовом заезде повторилось то же самое: Алена упала и без борьбы отдала медаль другой представительнице Германии Рамоне-Терезии Хофмайстер. Чемпион Сочи-2014 Вик Уайлд проиграл в 1/8 финала.

Цитата дня

«Не ожидал, что молодой российский лыжник окажется сегодня настолько сильным. Он был как Рокки Бальбоа», – сказал Dagblade про Александра Большунова победитель лыжного марафона Йиво Нисканен.

ОАР

Александр Большунов выиграл серебро в лыжном марафоне 50 км классическим стилем. Еще один россиянин Андрей Ларьков – третий. Алексей Червоткин 12-й, Денис Спицов 20-й.

Сноубордистка Алена Заварзина вышла в полуфинал параллельного гигантского слалома, но дважды упала и упустила медаль. Вик Уайлд, Дмитрий Сарсембаев, Екатерина Тудегешева и Милена Быкова завершили выступления в 1/8 финала.

Фото дня

Мэтт «Супер Марио» Хэмилтон выиграл золото мужского турнира по керлингу.

Мэтт Хемилтон, СШАGetty Images

Инстаграм дня

Эстер Ледецка неделю назад и сегодня.

Медали

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