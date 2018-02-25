Нужно отменить медальный зачет на Олимпиадах. Пусть спортсмены представляют себя, а не страны

Главное зло Олимпийских игр – не допинг, не неудобное время старта, не спортсмены-неудачники из маленьких стран, а медальный зачет. Никто не знает, с каким временем пробежал шорт-трекист Елистратов, но каждый считает серебро и бронзы: сколько там у наших сегодня? Тотальная иллюзия интереса к спорту – на атлетов тут плевать, забудем о них, если не финишируют в топ-3.

Барон де Кубертен придумал праздник спорта, а в МОК создали таблицу тщеславия: кто подготовил больше олимпийских чемпионов, кто идет третьими по числу серебряных наград, кто вынес всех в конькобежном спорте. Давно пора отменить медальный зачет, его слишком часто путают с политикой, и даже неважно кто, ура-патриоты на шоу Владимира Соловьева или чиновники из Лозанны. Спортсмены должны выступать за себя, а не за государство, чей паспорт хранят в клатчах и портмоне.

Отмена сборных на Играх не привела бы к отстранениям целых команд, замене наций на нейтральные и безликие аббревиатуры. МОК и ВАДА отсеивали бы спортсменов, а не лишали участия толпы невинных людей. Биатлонист Антон Шипулин готовился отдельно от сборной, но все равно не попал в Пхёнчхан, потому что был частью системы. Лыжник Илья Черноусов с 2011 года тренируется в Швейцарии с местными тренерами и даже физиотерапевтами, женат на местной биатлонистке Гаспарин и тоже остался вне заявки – то ли из-за конфликта с русским коучем, то ли из-за все тех же правил МОК.

Глупо говорить о глобализации в 2018-м – все равно что объяснять бабушке прелести мобильного телефона. Топовые атлеты – продукты развитых систем, но таланты из других стран ищут передовые методики или более подходящие условия, чтобы не отставать от лидеров из-за слабости родных тренеров.

Сноубордистка Хлои Ким в восемь лет отправилась в Швейцарию, потому что в родном юге Калифорнии не было снега, отпахала там два года и стала членом сборной США только в 13. В 17 Ким стала олимпийской чемпионкой в Южной Корее, на родине папы с мамой и в стране, где до сих пор живут ее близкие. Тогда почему на награждении звучал американский гимн? Да, так наверняка решила сама спортсменка, но разве не заслужили эту медаль швейцарцы, закладывавшие базу, или корейцы, воспитавшие в ней трудолюбие?

Биатлонистка Дарья Домрачева начинала карьеру в Нягани (это в Сибири), тренируется с норвежцами, замужем за скандинавом, проходит сборы перед Олимпиадой в Австрии – и все равно выигрывает медали во славу Белоруссии. Почему ее серебро в масс-старте нельзя разделить между четырьмя странами, если каждая поучаствовала в ее подготовке?

Физически неловко видеть маленькие страны на парадах открытия Игр. Огромные команды из Германии и Норвегии – и крохотные Сан-Марино с Кенией, где в делегациях чиновников больше, чем спортсменов. Тина Вайрайтер катается за Лихтенштейн, берет бронзу в горных лыжах и обыгрывает доминаторов из гигантских республик – больше не нужно никаких пруфов, что происхождение не играет абсолютно никакой роли. Можно бесконечно наращивать мускулы и выбивать квоты для своих в кабинетах, но гениям неважно, представляют они мощную державу или гордое островное государство.

Во-первых, отсутствие медального зачета отменит трехчасовые церемонии открытия и закрытия Олимпиад. Во-вторых, уравняет всех в правах – Бьорндален не попал в Пхёнчхан, потому что был слабее шестерых норвежцев, но точно сильнее пары ребят из Болгарии и Эстонии. Почему Уле-Эйнар смотрит за стартами из штаба белорусов, а на дистанции бегут аж пять атлетов из Румынии? В-третьих, это удалит из Олимпиады политику. Нет медального зачета – нет причин гнаться за эфемерным первым местом, нет смысла размахивать отчетами перед президентами.

Освободите атлетов от обязанности говорить правильные вещи и поддерживать одну, национальную точку зрения. Они – люди, личности со своим мнением, не нужно превращать их в стадо, слоняющееся по Олимпийской деревне в единой униформе. Пусть за медалями выходят свободные спортсмены, которые представляют только себя. Не запрещайте патриотам громко говорить о роли государства в своей подготовке, а топ-олимпионикам – о спонсорах, пробашлявших престижные сборы в живописной Скандинавии.

«У меня на лице написано, откуда я», – отшлепала хейтера в инстаграме сноубордистка Алена Заварзина. Она понимает: все из википедии узнают, в каком городе она росла, для этого не нужны флаги в телевизионной графике, только разжигающие споры и ненависть. Осталось донести это до чиновников и пиарщиков МОК. Считайте медали личностей, а не политических систем.

Олимпийский дух давно мертв. Главное – победа, а не участие

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