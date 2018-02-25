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МОК не восстановил ОКР в правах. Россия выйдет на церемонию закрытия под олимпийским флагом

МОК не восстановил ОКР в правах. Россия выйдет на церемонию закрытия под олимпийским флагом
Eurosport

1 час назадОбновлено 37 мин. назад

Восстановление членства ОКР состоится после Олимпиады.

Международный олимпийский комитет решил не восстанавливать Олимпийский комитет России до конца Игр в Пхёнчхане. Это решение члены МОК единогласно поддержали во время 132-й сессии организации. На церемонии закрытия Олимпиады российские спортсмены пройдут под олимпийским флагом.

Отстранение ОКР будет автоматически снято после проверки допинг-проб с ОИ в Пхёнчхане. «Это должно произойти через несколько дней после соревнований», – заявил пресс-секретарь МОК для немецкоговорящих стран Кристиан Клауэ.

  • Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся сегодня, 25 февраля, в 14:00 мск.
  • На счету Олимпийских атлетов России – 1 золотая, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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