ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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Знаменосцем России на церемонии закрытия будет волонтер

Знаменосцем России на церемонии закрытия будет волонтер
Eurosport

11 мин. назад

Никакого российского флага все же не будет.

Международный олимпийский комитет не восстановил Олимпийский комитет России в преддверии закрытия Игр в Пхёнчхане.

Таким образом, олимпийский флаг, под которым спортсмены из России пройдут на церемонии закрытия, понесет волонтер, назначенный оргкомитетом Олимпиады, сообщает «РИА Новости».

  • Церемония закрытия Игр начнется сегодня, 25 февраля, в 14:00 мск.
  • На счету Олимпийских атлетов России – 1 золотая, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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