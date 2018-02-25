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Знаменосцем России на церемонии закрытия будет волонтер
Никакого российского флага все же не будет.
Международный олимпийский комитет не восстановил Олимпийский комитет России в преддверии закрытия Игр в Пхёнчхане.
Таким образом, олимпийский флаг, под которым спортсмены из России пройдут на церемонии закрытия, понесет волонтер, назначенный оргкомитетом Олимпиады, сообщает «РИА Новости».
- Церемония закрытия Игр начнется сегодня, 25 февраля, в 14:00 мск.
- На счету Олимпийских атлетов России – 1 золотая, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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